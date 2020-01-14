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退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

2020-01-14 15:29聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

國防部電訊發展室退役中校邊鵬、中山科學研究院退役中校林世斌，多次安排退役將官與大陸解放軍官員見面，一審依違反國家安全法意圖危害國家安全未遂罪各判刑6月，得易科罰金；案件上訴，台灣高等法院今天駁回上訴，維持判邊鵬、林世斌6月徒刑。

判決指出，邊鵬1985年空軍軍官學校畢業，曾任國防部電訊發展室少校特種電譯官、國防部情次室國際情報處國際情報官、聯絡官、空軍航空技術學院後勤官，於2010年11月8日退役；林世斌則曾任職於聯勤第206號兵工廠、中山科學研究院系統製造中心，於2005年2月21日退役。

林世斌在大陸經商認識中國人民解放軍大校、福建省人民政府第十一辦公室主任王永旭，雙方互動良好，而王永旭要求他介紹我國退役軍官，而他認為王永旭有利自己的事業發展，2009、2010年二度以招待食宿費用等方式，帶曾任樂山雷達基地空軍戰管聯隊副參謀長的退役上校游春輝前往西安、上海等地旅遊，並安排和王永旭餐敘見面。王永旭向林世斌表示，計畫等游春輝到大陸後再吸收為成員發展組織，但事後游春輝心生警覺，沒有再答應前往大陸。

邊鵬則因隨同台北市黃埔四海同心會前往大陸參訪而認識王永旭，他2015年利用赴陸參訪筧橋航校機會，安排空軍737聯隊副聯隊長退役上校范顥和飛指部主任顏展蓮私下與王永旭見面；隔年，又受王永旭指示邀約范顥、顏展蓮到大陸，但顏拒絕，他則安排范顥和王永旭等5名解放軍現役空軍官員見面，期間對方除談論我國空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀三主題外，還多次向范顥刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間是多少時間」等軍事機密，范顥心生警覺迴避作答，之後回台後立即向國防部舉發。

一審審理時，邊鵬、林世斌否認犯行，但法院認為2人領國家俸祿，卻枉顧對國家的忠誠，意圖危害國家安全，考量2人過去沒有犯罪記錄等情狀，依違反國安法各判6月徒刑，得易科罰金。另邊鵬被檢方控利用2015年參訪筧橋航校機會，將網路上公開、市面上買得到的國防報告書電子檔及紙本資料交付給解放軍人士，違反國家情報工作法，法院判無罪。

邊鵬。本報資料照片
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空軍解放軍國防部

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