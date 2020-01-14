和小姐吵架遷怒打瞎同事左眼 代價3年刑及賠近500萬

桃園劉姓男子到KTV唱歌因酒後失控和店內小姐起衝突，還在店內翻桌鬧事，郭姓同事為避免衝突擴大，上前勸阻竟反遭劉揮拳痛毆眼睛，導致他左眼近乎失明，達一目毀敗程度，刑事部分法院依重傷害判劉3年2月，郭另提民事損害賠償，法院審理後判劉得賠對方一共498萬多元，可上訴。

檢警調查，劉2017年2月25日受邀到KTV，晚上8點多和人起衝突翻桌，郭見狀上前了解狀況並勸阻，但劉因為惱怒竟朝郭痛毆臉、身體，導致郭右眼球破裂、眼內出血及眼球萎縮，經手術搶救最終仍導致無光覺，幾乎失明，已達毀敗一目視能程度。

郭表示，當時被劉用拳頭打眼睛，感覺眼睛好像有液體流出來；現場同事證稱，當時劉和店內小姐吵架，郭買酒回來上前勸阻，要將劉拉到外面避免衝突擴大，沒想到劉就出手毆打郭，直到郭跌倒後劉仍然不斷朝他頭攻擊。

刑事庭審酌，劉酒後失態情緒管理失控，遷怒於郭打傷他左眼，導致視力僅可辨識手動10公分，就目前眼科醫療水準而言已無恢復可能，造成郭生理殘缺、心理無法抹滅痛苦，依傷害致重傷害罪判劉有期徒刑3年2月。

郭並提起附帶民事損害賠償，主張醫療、看護、工作損失、勞動力減損，以及精神撫慰金150萬元，一共向劉求償548萬多元；對此，劉經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明、陳述。