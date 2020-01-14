中影附隨組織案 法官將釐清法條「推定」不當黨產效力

行政院不當黨產委員會前年認定中影公司為國民黨附隨組織，因此中影所有118億資產被全數凍結。中影不服提告，台北高等行政法院今上午開庭，法官詢問黨產會本件原處分的規制力有哪些？「黨產條例」中「推定為不當取得之財產」的「推定」效力如何運作？全案擇期再開庭。

黨產會前年認定中影為國民黨附隨組織，並推定中影特定財產為不當取得財產，因而全部凍結、禁止處分，須先向黨產會申請許可才能動支。中影不服，提行政訴訟欲撤銷原處分，並聲請停止執行。

本案訴訟今上午第三度進行準備程序，由於中影屬「黨產條例」第4條第2款後段的「脫離實質控制的附隨組織」，法官林淑婷想釐清原處分的規制力有哪些？「黨產條例」第5條「推定」為不當取得之財產，的「推定」效力怎麼運作？中影哪些財產範圍是被推定的？法條設計有符合立法意旨？

尤其是，中影在「105年8月黨產條例公布之後」所取得的信用貸款，以及發行新股增資24億元，現況都是被推定為不當黨產範圍，但法官詢問黨產會如何涵攝推定？

法官質疑，新增資不是來自於社會大眾新股東嗎？這些資金與政黨有人事控制關係？這要如何運作？市場交易所增加的資金，為什麼要禁止處分？

中影律師也說，連向黨產會申報訴訟費，兩個月都未核准。更過分的是，中影八德公司是中影的子公司，根本不是行政處分效力所及，當之前母公司撥貸款給子公司，黨產會竟然說這筆錢以後也要申報；中影營業活動取得的獲利，要黨產會許可才能動支，還要報備。