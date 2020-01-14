花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役

李女不滿吳姓男友隱瞞已婚，同時又與多名女子交往，在兩個LINE群組痛批吳「同時交往四個對象，八年的妻子、四年多的小三、剛滿四年的小四、及恁祖媽一年半的小五，一妻三妾，好棒棒」、「你一隻鳥要捅4個洞，噁心！骯髒！呸！」，經吳男提告，李女辯稱「我的出發點是希望不要有其他女性受騙」，台中地院依誹謗罪將她判處拘役40日，得易科罰金。可上訴二審。

判決書指出，李女與吳男曾為男女朋友關係，她認為吳隱瞞他已婚的事實，且同時與多名女子交往，遂於去年6月3 日凌晨，在台中市住處內，先在有42名成員的LINE群組，張貼「復合後，你陸續在一些場合讓我認識四個女性朋友，告訴我，有告訴對方我們是情侶」、「渣渣呀，我到今天也終於明白，為何你要汙衊他人的人格，因為你不只有老婆、還有數個女友」。

「嘖嘖，聰明如你，原來，分別向我們講各自的壞話讓我們討厭彼此，我們就不會有接觸的可能，你在群組裡的『女友們』就不會各自曝光，這個高招，你這個三面人」。

「同時交往四個對象. . . 八年的妻子、四年多的小三、剛滿四年的小四、及恁祖媽一年半的小五，一妻三妾」、「你一隻鳥要捅4個洞，噁心！骯髒！呸！」、「你真的是個不能被原諒的人，哦說錯，不能被原諒的渣渣」「我先自爆我的，至少，妳們會知道渣渣不只有一個女朋友」。