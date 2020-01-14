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神鬼店員大膽狂偷17萬點數 抓包後得不償失...賠22萬元

2020-01-14 12:54聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

超商累積點數風行，江姓男店員暗自把來店顧客不想累積的點數，存入自己行動門號帳戶內；短短不到10天，他就累積了17萬3887點，還將其中9萬點拿來兌換店內價值450元商品。橋頭地院依詐欺罪，判處江有期徒刑3月，又考量他答應賠償受害店家22萬3310元，宣告緩刑2年，可上訴。

該知名連鎖超商總部發布消費累積點數活動，旗下加盟店家都要配合；總部也知道，部分消費者並無蒐集點數習慣，明訂若消費者不想累積點數，店家不能產生點數，門市人員也不能私自將點數累積在自己帳戶內。然而，江姓姓男店員前年才到職1個月，就大膽將顧客不要的點數，存到自己行動電話門號帳戶內，還用點數兌換店內商品。

江姓男店員踩紅線被抓包，害加盟店家遭超商總公司罰款62萬元；檢警介入偵辦，江姓男店員坦承所有犯行。

橋頭地院審理認為，江姓男店員正值青年，不以正途取財，反而圖謀不法利益，利用自身職務機會，違法製作財產權紀錄，藉此取得財產上不法利益，其行為不僅危害公平交易安全、社會秩序，還嚴重破壞人與人之間、公司對員工的互信關係，相當不應該。

然而，地院考量，江坦承犯行，犯後也與受害家以22萬3310元賠償成立調解，犯後態度還算良好，顯然已知道悔悟。橋頭地院認定他犯以不正方法將虛偽資料輸入電腦或其相關設備而違法製作財產權紀錄以取得財產上不法之利益罪，判處有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間分期履行賠償，可上訴。

江姓男店員趁職務偷存顧客不要的點數17萬3887點，遭橋頭地院依詐欺罪判處有期徒...
江姓男店員趁職務偷存顧客不要的點數17萬3887點，遭橋頭地院依詐欺罪判處有期徒刑3月，緩刑2年，可上訴，並要在緩刑期間履行賠償。記者賴郁薇／攝影
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