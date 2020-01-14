神鬼店員大膽狂偷17萬點數 抓包後得不償失...賠22萬元

超商累積點數風行，江姓男店員暗自把來店顧客不想累積的點數，存入自己行動門號帳戶內；短短不到10天，他就累積了17萬3887點，還將其中9萬點拿來兌換店內價值450元商品。橋頭地院依詐欺罪，判處江有期徒刑3月，又考量他答應賠償受害店家22萬3310元，宣告緩刑2年，可上訴。

該知名連鎖超商總部發布消費累積點數活動，旗下加盟店家都要配合；總部也知道，部分消費者並無蒐集點數習慣，明訂若消費者不想累積點數，店家不能產生點數，門市人員也不能私自將點數累積在自己帳戶內。然而，江姓姓男店員前年才到職1個月，就大膽將顧客不要的點數，存到自己行動電話門號帳戶內，還用點數兌換店內商品。

江姓男店員踩紅線被抓包，害加盟店家遭超商總公司罰款62萬元；檢警介入偵辦，江姓男店員坦承所有犯行。

橋頭地院審理認為，江姓男店員正值青年，不以正途取財，反而圖謀不法利益，利用自身職務機會，違法製作財產權紀錄，藉此取得財產上不法利益，其行為不僅危害公平交易安全、社會秩序，還嚴重破壞人與人之間、公司對員工的互信關係，相當不應該。