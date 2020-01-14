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選舉替人測電箱溫度 「不投歹勢」里長當選無效

2020-01-14 12:33聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

台北市萬華區菜園里里長周世雄在前年里長選舉期間，免費替里民測量電箱溫度，希望里民能投票給他，對手紀昱全提當選無效之訴，台北地院判菜園里第十三屆里長選舉當選無效。周不服，上訴高等法院，高院今駁回上訴確定。

菜園里里長選戰，無黨籍的周世雄以1838票打敗民進黨籍的紀昱全，紀得票數為1525票。

紀昱全起訴主張，周(46歲)選舉文宣上公告，將請水電技師以紅外線檢測儀免費為選區里民提供老屋水電健檢服務，但一般水電行提供的老屋健檢服務應收費300元以上，周提供這項服務已足以動搖選民投票意向。參照台北地檢署反賄選宣導所提及的案例與標準，紀認為周免費提供選民老屋健檢，屬於交付不正利益，算是賄選。

高院認為， 吳姓、馬姓婦人在收到周世雄的文宣後，與周連繫，周因此穿著競選背心，前往兩人的住處免費提供用電檢測。吳婦因此認為周世雄是「有心要做里長」，所以投票給周；馬婦則認為「不支持周世雄會不好意思」，也投票支持。高院認為用電檢測服務具有相當經濟價值，確實影響2人的投票意向，構成選罷法第99條第1項賄選罪。

選罷法第120條第1項第3款規定「當選人一旦賄選，當選即屬無效」，不以賄選行為影響選舉結果為要件，依選罷法規定，周世雄當選無效。高院維持一審判決，認定周上訴無理，駁回確定。

而紀昱全(41歲)也因「幽靈人口」案，涉犯刑法妨害投票正確罪，去年8月22日遭台北地院判5月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫10萬元，並褫奪公權1年。

台北市萬華區菜園里里長周世雄因賄選，高等法院駁回他上訴，周當選無效確定。圖／取自...
台北市萬華區菜園里里長周世雄因賄選，高等法院駁回他上訴，周當選無效確定。圖／取自台北市鄰里服務網
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投票賄選

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