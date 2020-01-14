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南投鵝肉店食物中毒致30多人不適 負責人遭判拘役55天

2020-01-14 13:00中央社 南投縣14日電

南投有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，南投縣衛生局統計有33人出現類...
南投有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，南投縣衛生局統計有33人出現類似症狀，已採集檢體化驗。圖／翻攝臉書南投人聊天室
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南投市一家鵝肉店去年爆發食物中毒事件，導致30多人不適，南投地方法院依違反食品安全衛生管理法，判處業者陳彥雄拘役55天，可易科罰金，緩刑2年，並支付公庫新台幣2萬元。

30多人去年在南投市一家鵝肉店用餐後出現上吐下瀉等食物中毒症狀，案發後遭暫停營業，也採樣檢出金黃色葡萄球菌，南投地方檢察署依違反食品安全衛生管理法起訴業者陳彥雄，南投地方法院判處拘役55天，緩刑2年，並應於判決確定後3個月內支付公庫2萬元。

南投地方檢察署調查，被告陳彥雄民國96年起在南投市經營鵝肉專賣店，應注意食品安全衛生，108年6月6日、7日卻疏於注意，導致販售的鵝肉等食品染有金黃色葡萄球菌，導致購買人食用後出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，患者糞便檢出金黃色葡萄球菌。

被告陳彥雄坦承不諱，經偵查終結，南投地檢署聲請簡易判決處刑，南投地方法院法官審酌被告是過失犯下此案，並坦承犯行，也與許多購買鵝肉等食品的顧客和解，及依約履行損害賠償，起訴書也表明被告犯後態度良好，因此處拘役55天，並支付公庫2萬元。

法官指出，被告是鵝肉店負責人，負責供應店內食物給不特定顧客，更應監督及注意食品衛生安全，但被告竟疏於注意，將染有金黃色葡萄球菌的鵝肉等食品供應顧客，導致食用者發生嘔吐、腹痛、腹瀉、頭暈、發燒等危害身體健康症狀，行為應受責備。全案仍可上訴。

食品安全中毒

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