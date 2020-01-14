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蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

情侶相約輕生 他澆熄炭火溺死昏迷女友判關5年

2020-01-14 12:29聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市蔡姓男子同意和女友相約汽車旅館輕生，見女友服藥昏迷後，他澆熄一旁的炭火，把女友抱進浴缸壓入水中溺斃。高雄高分院更二審認為，蔡沒有違背女友輕生的意念，依受託殺本人罪判5年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡9年前得知女友有輕生念頭，先載女友到汽車旅館投宿，但2天後女友想輕生的念頭未消，兩人改投訴另一間汽車旅館，共同進蒸氣室尋短，他見女友服用大量藥物陷入昏迷，起身澆炭火，再把女友抱到浴缸，放水後壓女友頭部浸入水中，導致女友溺斃身亡。

蔡事後也吞藥製造謀為同死的假象，清醒後打電話告知女友姊姊，事情曝光。蔡被檢方依殺人罪嫌起訴，供稱他和女友是相約輕生，當時見女友內褲藏有藥物，他搶下自行服用後就沒有意識，直到隔天醒來就發現女友溺斃在浴缸中，他並沒有把女友壓入水中。

一審依殺人罪判蔡15年徒刑，二審認為女友本來就有輕生念頭，改依受託殺本人罪判刑6年，但被最高法院發回更審。更一審認為，女友雖然想輕生，但沒有要求蔡溺死她，依殺人罪判蔡12年徒刑，仍被最高法院發回更審。

高雄高分院更二審認定，女友有尋死決心，雖然最終死亡方式不同，但蔡沒有背離女友的囑託，考量蔡和女友家屬以160萬元達成和解，也已經支付100萬元，再改依受託殺本人罪判5年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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最高法院。本報資料照片
最高法院。本報資料照片
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殺人汽車旅館高雄市

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