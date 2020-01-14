中市警兩線兩星警務員 向砂石業者收賄70萬被訴

台中市警四分局秘書室警務員白喬維，兩年前因齊國砂石公司盜採砂石，被刑警大隊偵八隊查獲，砂石業者交付70萬元給白喬維，請白行賄偵八隊長及承辦偵查佐以求不再擴大查緝，並將扣案機具盡速發還，但白未代為行賄，將款項用於投資期貨或房屋修繕，砂石業者又遭檢警搜索，業者始知被騙，台中地檢署今天依貪汙罪將白喬維起訴。

白喬維（42歲）辯稱，業者請他打點偵八隊，他直接回覆業者稱本案由地檢署檢察官指揮，不可能用花錢方式擺平，這部分他幫不上忙。並強調，他不是案件承辦人，對案件不清楚，也無身分可支配偵八隊，完全沒有要幫業者的意思，並無向偵八隊員警送禮、關說、請託；並稱款項是借款，拿來繼續投資。

起訴書指出，白喬維曾任台中市刑警大隊偵八隊分隊長、犯罪預防科警務員，現為台中市警四分局秘書室警務員，而宋國維是齊國砂石公司前任負責人，陳世允是前任負責人，宋於2019年4月間接手齊國公司迄今。

2018年11月16日，陳世允涉嫌在台中市和平區大安溪河床盜採砂石，為中市刑警大隊偵八隊查獲，陳的長子透過宋，再由宋請林姓友人向熟識的白喬維探詢，得知陳世允被帶往偵八隊詢問，不願製作筆錄，宋表示願前往偵八隊探望陳，並勸說陳配合辦案，經白聯繫協調，而陳獲具保後，為表示感謝白喬維協助幫忙，致贈茶葉。

陳世允因見白喬維與偵八隊長和承辦員警都熟識，為避免盜採砂石犯行續遭查緝、擴大偵查範圍，遂請託宋國維向白喬維提出請求，希望白喬維協助打點偵八隊，並表示要花費100、200萬都可以，只求不要讓案件擴大及扣案機具盡速發還。

同月17日，陳世允攜帶款項至宋國維住處，當場向白喬維請託，白回稱「好，會盡力幫忙」、「好，我知道了」、「沒有問題，我會處理」、「不要煩惱」，收受陳交付的70萬元，以及每斤4000元的茶葉10斤。