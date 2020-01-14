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司法節學術研討會 探討兒少犯罪防治

2020-01-14 11:46中央社 台北14日電

今年是第75屆司法節，法務部司法院、律師公會全國聯合會今天共同舉辦學術研討會，藉由審、檢、辯、學多元視角，一起探討當前最重要的兒少犯罪防治議題。

開幕式有別以往，先播放分別由法務部、司法院及律師全聯會製作，過去1年來如何用心在各自崗位上推動攸關人民權益的司法影片，接著由司法院長許宗力、法務部長蔡清祥及律師全聯會理事長林瑞成共同主持及致詞，揭開序幕。

蔡清祥致詞時表示，法務部所拍攝影片中包括「無毒家園」、「洗錢防制」、「司法互助」、「回應民意」、「獄政革新」、「行政執行」等施政成果，含括了法務部檢察、調查、廉政、矯正及行政執行5大系統，正是法務部貫徹司法為民的具體實踐。

據統計，近十年來台灣整體少年兒童犯罪總人數係呈現下降趨勢，但時有所聞的兒虐事件、校園的霸凌、幫派入侵校園及3、4級新興毒品濫用等兒少犯罪問題，仍是社會所關注的焦點。

蔡清祥指出，法務部致力保護兒少的身心健全發展，除了對毒品的全力查緝及加重對未成年人販毒者刑度外，在兒虐事件加重刑事責任的修法，並讓司法早期介入，及協助解決家庭困難、保障兒少的受教權等，都是希望能為解決兒少犯罪問題盡更多心力。

法務部表示，「少年事件處理法」修正草案去年已經立法院三讀通過，主要希望政府及社會行政資源可以及早介入，給予觸法或曝險少年更多協助。因此，今年司法節學術研討會，有關「青少年犯罪防治網絡之探討」的主題，正好可以呼應「少年事件處理法」的最新修法趨勢。

今天3場次的主題分別討論「全方位少年犯罪防治的網絡實踐」、「從犯罪防治到少年健全成長發展權之保障」，以及「曝險少年輔導先行新制」，藉由從科技整合及日本少年法制的動向等不同面向的專業對話，有助於台灣青少年犯罪防治網絡在法制、政策及實務執行的發展與進步。

司法院法務部蔡清祥

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