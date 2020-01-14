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高雄警員捲包庇賭博電玩 遭控收80萬大逆轉無罪

2020-01-14 11:04聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄警界4年前爆出集體包庇賭博性電玩案，其中5名官警被依貪汙罪重判7年至21年不等徒刑定讞，不過同案的鳳山警分局文山所巫姓前警員，一、二審認定他向業者收賄29次合計80萬元，皆判刑17年，經最高法院撤銷發回後，高雄高分院更一審認為事證不足，今上午改判無罪，仍可上訴。巫目前停職中。

本案檢、廉、調等單位2015年10月起發動多次搜索，移送並起訴6名官警，去年9月最高法院判仁武分局前偵查佐蔣曜同17年半徒刑、高鋒銘8年，仁武行政組前警員林旻諄7年、鳳山督察組前警務員陳志興21年、鳳山警備隊前巡佐許豐泉14年，全褫奪公權，公懲會於年底也判5人撤職及停止任用數年。

鳳山分局文山所前巫姓警員被一、二審認定，2012年8月起接受多家賭博電玩業者行賄的提議，允諾若按月付2萬至3萬，會提早告知警方臨檢、查緝消息；由於途中有業者遭查緝，巫還改每半年收1次賄款，直到負責交款的李姓業者2015年10月被羈押禁見才停止收賄。

巫姓警員辯稱，不知情相關的業者有經營賭博性電玩，也沒向業者收受賄款，不過經證人供出收賄情節、指認繳交賄款地點，加上被扣到的桌曆有記載收賄時間點，認定巫收賄2012年8月至2015年5月，共陸續收賄29次、80萬元。

一、二審皆依犯公務員違背職務收賄罪，判巫姓警員17年徒刑；他上訴後，最高法院合議庭發現，辦案人員從2013年4月起監聽相關涉案業者，但直到2015年間，都沒發現業者和巫姓警員有任何通聯紀錄，認為不能僅憑秘密證人的片面指證，就認定巫有收賄，撤銷發回更審。

高雄市警局鳳山分局文山所巫姓前警員遭控包庇賭博電玩，向業者收賄29次共80萬元，...
高雄市警局鳳山分局文山所巫姓前警員遭控包庇賭博電玩，向業者收賄29次共80萬元，不過高雄高分院更一審認為事證不足，逆轉判無罪。圖／本報資料照
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收賄賭博賄款

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