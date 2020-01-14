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近10年兒少犯罪下降 法務部：毒品犯罪還是關注重點

2020-01-14 10:14聯合報 記者王聖藜／即時報導

法務部今天表示，為慶祝1月11日第75屆司法節，法務部與司法院、律師公會全國聯合會共同舉辦「兒少犯罪防治網絡」學術研討會，藉審、檢、辯、學多元視角探討兒少犯罪防治議題。

開幕式有別以往作風，先播放由法務部、司法院及律師全聯會製作、有管過去一年來如何用心在各自崗位上推動攸關人民權益的司法影片，接著由司法院長許宗力、法務部長蔡清祥、律師全聯會理事長林瑞成主持及致詞。

蔡清祥致詞時提到法務部拍攝影片「無毒家園」、「洗錢防制」、「司法互助」、「回應民意」、「獄政革新」、「行政執行」等施政成果，含括法務部五大系統政績，體現司法為民。

法務部指出，近10年來我國整體少年兒童犯罪總人數呈現下降之趨勢，有關兒虐、校園霸凌、幫派入侵校園，以及三、四級毒品濫用等犯罪問題，仍是社會關注焦點。

法務部說，去年「少年事件處理法」修正草案經立法院三讀通過，主要希望政府及社會行政資源可以及早介入，給予觸法或曝險的少年更多協助，因此，今年司法節學術研討會「青少年犯罪防治網絡之探討」議題，正好呼應修法趨勢。

今天三場次主題分別是「全方位少年犯罪防治的網絡實踐」、「從犯罪防治到少年健全成長發展權之保障」、「曝險少年輔導先行新制」，法務部說，盼藉由從科技整合及日本少年法制的動向等專業對話，幫助我國青少年犯罪防治網法制、政策及執行面有發展與進步。

司法院法務部蔡清祥

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