掬水軒前董娘漏稅4千萬不歸 台北分署全數追回

掬水軒食品前董事長妻子柯陳幸佳滯納土地增值稅4861萬元，由台北市稅捐稽徵處移送行政執行署台北分署；她去年底透過女兒匯款繳納3575萬元，加計先前執行存款、拍賣不動產所得，欠稅清償完畢。

柯陳幸佳2011年出售配偶死亡前贈與的9筆土地，應補徵增值稅4208萬3488元，她逾期不履行，移送機關加計滯納金後，於2017年8月移送台北分署強制執行，移送金額合計4861萬8837元。

不過，柯陳於2001年12月即出境未回，致執行難度大增，台北分署分案後，先執行她的銀行存款，後拍賣她名下不動產，徵起1200餘萬元。

此外，台北分署發動調查程序，追查相關9筆土地買賣價金的流向，透過銀行資金清查釐清不動產買賣方式，通知買受人、柯陳幸佳的子女到場說明，讓已旅居海外多年的柯陳幸佳感受壓力。

柯陳幸佳於2019年11、12月間，透過在台的女兒，先後轉匯3059萬4731元、515萬7187元至台北分署專戶清償賸餘欠稅，加計先前執行存款、拍賣不動產所得，總清償金額高達4861萬8847元，台北分署以2年時間完成海外追稅任務。