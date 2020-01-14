弟動手打傷玷辱弱女 哥氣得大義滅親報警

吳姓男子兩年前帶身心障礙女到工寮，將被害人打得全身傷痕累累，性侵得逞。被害女子事後向吳的哥哥哭訴，吳兄氣得報警處理。吳男否認性侵害，一審法官不採信，依強制性交罪判刑7年8月，他不服提起上訴，台中高分院駁回吳男上訴駁回。可上訴三審。

判決書指出，吳男2018年4月16日上午帶被害人到工寮後，強壓在女子的身上，出手毆打被害人的臉部、肩膀、腹部及大腿後性侵得逞。被害女子逃離後，向吳的胞兄哭訴遭性侵，吳兄憤而報警。

吳男只承認與被害女子發生性行為，但辯稱不知被害人有身心障礙，「當時跟我說跟她做愛要給她兩千元，我說過幾天就拿給她，她說好。我有跟她做愛，」、「我沒有打她」、「不知她的傷口怎麼來的」、「我哥為了土地問題，每天都吵架，我跟我哥哥不和，那天我回家，就看到她在我家亂」。

吳兄在警詢及偵查中證稱，案發當天被害女手到家裡說胞弟性侵她，把她綁起來拉到檳榔園裡面，被害人情緒有點激動，並且咒罵胞弟，「我問她為什麼不到派出所報案，她說怕我弟弟會去她家拿刀砍她，所以才來我家要我保護她」。