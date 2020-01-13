涉貼文恐嚇小燈泡媽媽 婦人到案道歉

時代力量不分區準立委「小燈泡」媽媽王婉諭，1月11日開完票傳出有網友貼文涉恐嚇，王婉諭上午赴內湖分局西湖派出所提告，貼文王姓婦人下午隨即到警所說明，她說是一時情緒性回應網友，並公開向王婉諭道歉，警詢後被依恐嚇危害安全罪函送偵辦。

60歲王姓婦人是下午3點半，由北市議員羅智強和律師陪同，到西湖派出所製作警詢筆錄，事後公開致歉，她說是一時和網友的情緒上回應，沒有傷害任何人的意思；對自己的不當行為，鄭重道歉。

羅智強辦公室也發新聞稿，指王姓婦人說自己的情緒發言傷害到王婉諭，以及全天下所有父母對孩子的關愛；她自己也是母親，對王婉諭表達由衷的歉意。

總統立委投開票日當晚深夜，王婉諭臉書粉絲專頁信箱出現許多網友來訊，指一名王姓網友在臉書上散布恐嚇人身安全的不當言論。

王婉諭和律師討論時，又出現一名陳姓網友涉恐嚇留言，還在個人限時動態頁面上，上傳小燈泡案當時案發現場。