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涉貼文恐嚇小燈泡媽媽 婦人到案道歉

2020-01-13 18:23聯合報 記者陳金松／台北即時報導

時代力量不分區準立委「小燈泡」媽媽王婉諭，1月11日開完票傳出有網友貼文涉恐嚇，王婉諭上午赴內湖分局西湖派出所提告，貼文王姓婦人下午隨即到警所說明，她說是一時情緒性回應網友，並公開向王婉諭道歉，警詢後被依恐嚇危害安全罪函送偵辦。

60歲王姓婦人是下午3點半，由北市議員羅智強和律師陪同，到西湖派出所製作警詢筆錄，事後公開致歉，她說是一時和網友的情緒上回應，沒有傷害任何人的意思；對自己的不當行為，鄭重道歉。

羅智強辦公室也發新聞稿，指王姓婦人說自己的情緒發言傷害到王婉諭，以及全天下所有父母對孩子的關愛；她自己也是母親，對王婉諭表達由衷的歉意。

總統立委投開票日當晚深夜，王婉諭臉書粉絲專頁信箱出現許多網友來訊，指一名王姓網友在臉書上散布恐嚇人身安全的不當言論。

王婉諭和律師討論時，又出現一名陳姓網友涉恐嚇留言，還在個人限時動態頁面上，上傳小燈泡案當時案發現場。

王婉諭昨天由律師陪同派出所報案，她說這種批評謾罵的言論，從三年前小燈泡案過後，就不曾少過，成為公眾人物後，這些言論卻越來越激烈，這次言論，讓自己覺得更不安全，決定提告兩名網友及按讚網友恐嚇危害安全罪嫌。

時代立量不分區準立委王婉諭（中）上午到派出所提告網友恐嚇，涉貼文的王姓婦人下午即...
時代立量不分區準立委王婉諭（中）上午到派出所提告網友恐嚇，涉貼文的王姓婦人下午即到案，公開致道。 報系資料照片
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