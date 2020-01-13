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警員抓姦 妻子外遇對象竟是同在警界任職的學長

2020-01-13 18:07聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓警員疑有婚外情，出軌對象是護理師，而她的丈夫也是基隆的警員。護理師的丈夫去年底到汽車旅館「抓姦」，上演「學弟抓學長」戲碼，事後控告學長涉嫌妨害家庭。基隆市警一分局今表示，全案已移送檢方偵辦，黃員已受行政處分，並調往其他分局任職。

據了解，30多歲已婚黃姓警員2個多月前到診所看診時，見到同是已婚的護理師，展開追求，兩人發生婚外情。

護理師的丈夫察覺妻子言行有異，作息不正常，委託徵信社調查，從業者提供的照片等事證，發現妻子疑出軌，對象竟也是警察，為任職警一分局某派出所的學長。

徵信社業者上月跟監黃及護理師一起進入基隆市一家汽車旅館後，通知護理師的丈夫到場，但黃拒不開門。過了一段時間，護理師又接到丈夫電話，才打開房門，房內2人衣著完整。

警一分局長婁子才說，黃員身為執法人才卻違反風紀，案發當日即依規定記過2次、列教育輔導處分。黃先被改調分局警備隊，後又調往其他分局任職。

婁子才表示，風紀重於績效，曾三令五申提醒同仁慎防「酒、色、財、氣（情緒管理）、密（洩密）、毒」6大易發生風紀面向，要依法行政，不可越過「紅線」。黃員涉犯妨害家庭案，分局深表遺憾，絕不護短，從嚴究責。

基隆市黃姓警員疑有婚外情，出軌對象是護理師，而她的丈夫也是基隆的警員。示意圖／I...
基隆市黃姓警員疑有婚外情，出軌對象是護理師，而她的丈夫也是基隆的警員。示意圖／Ingimage
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護理師基隆婚外情

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