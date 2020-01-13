法官鬧失蹤遲交判決害人多關6天 離職仍被送監院

台北地院前法官張耀宇開庭多次遲到，還LINE書記官謊稱「電腦故障無法準時開庭」，甚至合議庭開庭也缺席，審判長只好請其他法官「幫忙開庭」。北院指張出勤異常、宣判日沒交出判決書，還有承辦應執行刑案時，收案後未及時處理，也沒查明受刑人已移監，致受刑人收受裁定時，已逾執行期限6日，還得賠償受刑人。法官評鑑委員會今決議，報由司法院移送監察院審查。

張耀宇任職北院刑事庭候補法官，後來因書類審查沒通過，去年5月31日離職。

台北地院指出，張耀宇無法準時開庭，便以「電腦故障」為藉口來糊弄當事人；有時要合議庭的其他法官等姍姍來遲的他才庭訊；有時他直接缺席，害得審判長要請其他法官代為開庭。

林姓男子因犯毒品危害防制條例，張耀宇判林8月徒刑，但張卻沒發現林已移監，刑期期滿日應為2018年1月4日，卻多關了6天。林聲請刑事補償，台北地院為此判准予補償3萬元；這筆帳，最後由張負責賠償。

北院認為張耀宇違反職務上義務、怠於執行職務，符合法官法應付評鑑事由，因此請求評鑑。法官評鑑委員會依照關係人訪談、張與書記官LINE對話紀錄，相關案件卷證資料，通知張耀宇和相關人到會說明。

法評會認為，張耀宇出勤不正常，增添同事負擔，也影響當事人候庭時間，而他沒依法遵期交付判決書給書記官，壓縮了書記官製作、校對裁判書正本的時間，也延誤裁判書交付送達時程。

關於林姓受刑人「多關6日」一事，法評會認為這不僅侵害受刑人權益，也損害司法信賴度，張有違法官倫理規範、法院便民禮民實施要點、刑事訴訟法等規定，有失法官職責與形象，違失行為情節重大。