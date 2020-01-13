以陪總統拚外交作答辯 陳慶男拚海科館詐貸案無罪

慶富董事長陳慶男（中）今天出庭希望遭控海科館詐貸案能獲無罪。圖／本報資料照 分享 facebook 慶富遭控旗下慶陽公司承包海科館涉詐貸案，董事長陳慶男等6名被告今天開辯論庭全否認犯罪，盼合議庭判決無罪，陳慶男更細數陪同李登輝、陳水扁到馬英九前總統拚外交「我一生為國為民，請庭上考量我的為人！」但檢察官仍請求科刑20年、併科罰金3億元；全案訂於2月15日宣判。

上周五生日的陳慶男已滿79歲，今天開庭超過4小時，並接續進行延押訊問，他說自己有高血壓，前晚血壓數字卻突降到90幾，以身體健康為由表示「想回去！」他的委任律師李育禹指出，海科館案審理告一段落，陳的身體也日漸衰弱，有很多替代措施能防止逃亡，且另案（指獵雷艦詐貸案）已交保，人情上考量，希望讓陳回家過年。

不過審判長詢問有無具體的交保金額？李育禹說，不希望像先前提出金額又被打臉，陳慶男現已經破產，要跟人借，金額尊重法院的裁定，若籌不到就繼續關；檢察官則請求延押，合議庭將評議後再做裁定。

雄檢起訴認定慶陽公司涉詐貸3億3800萬元，被告包括陳慶男、梁姓員工及郭姓、許姓、夏姓、彭姓建築師6人，今天開庭調查證據完畢，並進行辯論，6人皆否認以不實工程進度圖向銀行詐貸的犯意，辯請款是以「預算進度」而非實際進度，請求能獲判無罪。

陳慶男最後陳述，強調他從李登輝總統時代與外交部、漁業署出訪，陪陳水扁總統去邦交島國訪問，其中9個代表團只有他來自民間單位，也陪馬英九總統去吐瓦魯參訪，還曾救起友邦的船員，在國宴獲表揚。

陳慶男當庭稱，從年輕到現在沒過罪，「我都做好事，怎麼會詐貸銀行？阿扁頒我外交勳章、中山大學頒給我榮譽博士，我一生為國為民，若不是國防部解約（獵雷艦案）使銀行抽銀根．．．請庭上考量我的為人！」