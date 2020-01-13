印章怪客車牌上蓋章 車牌遭汙損可自行清理也可換車牌

新竹市區近日出現一位「印章怪客」，專門在別人的車牌蓋印章，一名受害的毛小姐表示，平常都將汽車停在市區的路邊停車格，上周赫然發現自己的車牌被蓋上「林子文」的姓名印章，而且前、後2塊車牌共有16個印章，由於年關將近，擔心車牌被作記號成為竊賊的目標，因此趕緊向到派出所備案，並尋求警方協助；另外也詢問新竹監理站，站長朱詩蘅則建議若有汙損可申請換車牌。

目前警方調閱監視器尚未找到這位蓋印章的怪客，但警方表示，由於車牌尚能辨識，因此該行為尚未達成毀損或汙損行為，不過若幸運找到始作俑者，受害人可以透過民法要求民事賠償，因此呼籲這位怪客不要以身試法，同時警方也請毛小姐不必擔心車牌遭蓋印章而造成車牌汙損被開罰單。

根據毛小姐的個案，站長朱詩蘅則建議若車主覺得汙損嚴重，可攜帶身分證、行照等證，前往監理站驗車，並自負相關規費申請換車牌，朱詩蘅表示，只要車主覺得想換都能去換，沒有汙損程度多少的規定。