見妻與小王要離開摩鐵 肉身擋車人夫被判刑

徐男懷疑妻子小蜜（化名）與吳男有染，去年與4名友人尾隨吳與小蜜進入摩鐵，待吳與小蜜要倒車離去時，吳的3名友人以肉身及車子擋住車道，使吳無法倒車離去，再由另1人進房間蒐證，經吳提起告訴，台中地院依強制、侵入住宅等罪將徐男判刑3月，得易科罰金。可上訴二審。

判決書指出，徐男與小蜜（2人於2019年6月離婚） 原本是夫妻，而吳男2019年4月18日晚間，駕車載小蜜投宿台中市區的摩鐵，住在229房間。徐男夥同4名男子駕車尾隨吳男的車進入摩鐵，並登記投宿227號房。

同日深夜，徐男等人見229號房的鐵捲門打開，吳駕車搭載小蜜欲倒車離去時，未經吳的同意，未能等候警方到場協助，先由其中3人以身體及以汽車擋在229號房鐵捲門口車道上，使吳的車無法倒退，徐男則先進入229號房車庫，站立在吳車副駕駛座旁，另由不詳人侵入229號房內，直至員警到場，吳始得離去。

徐男否認強制、侵入住宅犯行，辯稱「我當下沒有對他們怎麼樣。我當時有進去副駕駛座叫他們下車，當時我已經有報警了，但他們不下車我就沒有強迫，因為我知道我不能直接拉他們下車。當下那些人我不認識，只是幫忙而已，我是在網路上隨便找就有人來幫我，我沒有叫他們這樣子，我只是被電話中通知來的」。

法官審理認為，徐男為求掌握、蒐集通姦案件犯罪事證，未經吳男同意，即共同侵入吳男承租房間，並強行阻擋告訴人離去，所為已逾越一般社會倫理秩序及法律，且徐田及其他4名男子均非執法人員，無權限執行搜索、採證，也無權取代公權力，依法判刑。