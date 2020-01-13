親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大馬華僑分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點

女韓粉指陳菊貪汙被求償3百萬 她沒現身反告中選會瀆職

2020-01-13 14:20聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

楊姓女韓粉曾在高雄煎餅店罵人引起外界關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，被陳菊自訴誹謗，她事後道歉卻未獲原諒，一審依誹謗罪判拘役50日，案件上訴中；民事部分，陳菊向她求償300萬元並登報道歉，台北地方法院今開庭，楊女委任律師出庭，而她本人則在高雄地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等人瀆職。

陳菊委任律師指出，陳菊向楊女提告求償300萬元，並要求在四大報、臉書登報道歉，而在法官勸諭下，陳菊也提出和解條件，只要楊女願意公開道歉，並向高雄市青年創業發展基金捐款15萬元，陳菊願意和解，但至今都未獲楊女回應，雙方根本不可能和解。

楊的委任律師開庭指出，「她（指楊女）都不理我啊」，她和楊女上一次聯繫是1月3日，楊女傳開庭通知給她，但事後傳訊息卻已讀不回；楊女已刪除相關臉書訊息，且聲請傳喚楊的女兒到庭作證，欲證明楊女po臉書文章後，女兒有詢問她是否經過查證，否則要刪除文章，而楊也立刻刪文。

根據「韓國瑜市長全國後援會(庶民)」臉書粉絲團影片，楊女今天親赴高雄地檢署控告中選會選務人員瀆職罪嫌，且要求宣布蔡英文總統當選無效，呼籲韓家軍自救「我們的韓國瑜總統」。

楊女去年7月在高雄某家煎餅店痛罵女學生「去死」，躍上媒體版面；她隔月在臉書上分享陳菊貪汙的謠言，被一狀告上法院，她事後態度大轉變，在臉書上向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，臺灣不能沒有您們的」。

香蕉煎餅店「廣德家」。取自臉書
香蕉煎餅店「廣德家」。取自臉書
分享

陳菊韓國瑜蔡英文2020選舉韓粉

延伸閱讀

連任失利 鄭寶清想先休息

蔡英文請陳菊代為致意 要鄭寶清「再加油」引揣...

影／左營完成投票 陳菊：新世代踴躍關心台灣是...

選戰激烈+公民重視權利+天氣好 陳菊：投票率...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

戶頭有7.56億 科技公司前負責人拒繳6千多萬稅款遭管收

2020-01-13 12:41

9證人證述性侵女助理 鈕承澤再限制出境8個月

2020-01-13 14:16

統促黨境外資金案外案 檢調搜長沙旅遊

2020-01-13 13:52

印章怪客車牌上蓋章 車牌遭汙損可自行清理也可換車牌

2020-01-13 15:02

蘭嶼運毒案一審判刑過輕 台東地檢署今提上訴

2020-01-13 14:59

見妻與小王要離開摩鐵 肉身擋車人夫被判刑

2020-01-13 14:55

曾發動連署要陳師孟自重 法官協會理事長換人做！

2020-01-13 13:24

討不到提款卡買菸酒 逆子打死母親回房大睡判無期定讞

2020-01-13 13:09

影／找大陸人「炒群」揪賭客 台中商辦大樓撈上億

2020-01-13 12:22

被害人警詢筆錄「就算數」？ 性侵犯聲請釋憲

2020-01-13 12:13

新北檢修復式司法微電影 明起可線上觀看

2020-01-13 11:14

大叔沒戴安全帽還撂閩南髒話嗆警 拒捕遭壓制吃土

2020-01-12 19:33

單車少年遭貨車右轉撞倒 2原因逆轉負完全肇責

2020-01-12 19:30

為了板橋江子翠房產 張淑晶與親兄對簿公堂獲勝訴

2020-01-12 14:52

嫌臭竟毆死街友 惡男蓋上棉被離去判16年

2020-01-12 14:48

貨車惡意逼車還撞人 上法院強辯「他自己來撞」

2020-01-12 11:48

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

影／畏罪自殺？ 大馬女華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅

2020-01-12 20:29

網友恐嚇「還有兩個可以被砍」小燈泡媽王婉諭回應了

2020-01-12 16:27

造橋火車站普悠瑪死亡車禍 疑男子闖越軌道

2020-01-12 22:24

大馬女華僑分屍案凶嫌徹夜肢解 運屍前還冷靜回警問話

2020-01-12 15:38

北市Jaguar轎車高速追撞公車 車頭全爆零件噴飛

2020-01-13 13:56

分屍大馬女華僑後燒炭 凶嫌留言：犯重罪要離開了

2020-01-12 21:23

繳不起房租被趕出門 樹林警伸援手助雙胞胎女安頓

2020-01-12 17:53

選舉後找誰免費吃雞排？2020北中南「雞排祭品文」一覽

2020-01-13 10:47

普悠瑪撞死造橋站落軌旅客 桃園區間車也撞到不明物

2020-01-12 22:26

華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶驚：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

男陳屍陽明山馬槽橋下 消防出動大型機具協助移置遺體

2020-01-12 21:13

馬來西亞華僑遭分屍 死者母親證實已認屍

2020-01-12 19:50

苗栗造橋站一旅客落軌 遭普悠瑪撞上死傷不明

2020-01-12 22:07

割下體分屍女華僑兇嫌畏罪輕生？ 海巡加強岸際巡邏

2020-01-12 18:51

爬車翻進2樓變死亡意外 死者喉嚨有不規則撕裂傷

2020-01-12 19:54

台南仁德塑膠工廠大火 火勢向一旁民宅延燒

2020-01-13 13:44

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

2020-01-13 09:44

北海岸莽漢攔車拔釘器砸玻璃 駕駛幼子要帶去收驚

2020-01-13 10:06

三重公寓火警 破門發現1男子全身焦黑不治

2020-01-12 22:25

台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點

2020-01-13 12:58

女華僑分屍案 凶嫌基隆燒炭亡

2020-01-13 00:39

淡水河帆船翻覆意外 恐誤闖航道將依法開罰

2020-01-12 16:20

男基隆民宅燒炭輕生 鑑識證實死者為華僑分屍案凶嫌

2020-01-12 20:49

屋內肢解 凶嫌冷靜應對 警查訪錯失逮人先機

2020-01-13 00:39

海巡人員酒駕被逮 公懲會判降2級改敘

2020-01-12 16:06

單車少年遭貨車右轉撞倒 2原因逆轉負完全肇責

2020-01-12 19:30

台北劉男到宜蘭登巴博庫魯出墜落山谷 上午尋獲遺體

2020-01-13 11:17

高雄登山客南化山區昏迷 台南消防山區搶救中

2020-01-12 16:17

影／找大陸人「炒群」揪賭客 台中商辦大樓撈上億

2020-01-13 12:22

女華僑分屍案凶嫌輕生 北檢將依法不起訴

2020-01-13 10:24

戶頭有7.56億 科技公司前負責人拒繳6千多萬稅款遭管收

2020-01-13 12:41

9證人證述性侵女助理 鈕承澤再限制出境8個月

2020-01-13 14:16

男子被控性侵少女致懷孕 女母：認真負責養小孩就好

2020-01-13 11:48

偷拿緬甸玉被老闆逮正著 男喊冤：我是想買它

2020-01-13 10:26

分屍案犯嫌曾當保全 持刀搶住戶

2020-01-13 00:39

女韓粉指陳菊貪汙被求償3百萬 她沒現身反告中選會瀆職

2020-01-13 14:20

陳柏惟打敗地方派系顏寬恒 網問潘恒旭說好的雞排呢

2020-01-13 15:10

曾發動連署要陳師孟自重 法官協會理事長換人做！

2020-01-13 13:24

見妻與小王要離開摩鐵 肉身擋車人夫被判刑

2020-01-13 14:55

影／大馬女華僑分屍案 警重回基隆棄屍山區搜索

2020-01-13 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top