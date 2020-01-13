女韓粉指陳菊貪汙被求償3百萬 她沒現身反告中選會瀆職

楊姓女韓粉曾在高雄煎餅店罵人引起外界關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，被陳菊自訴誹謗，她事後道歉卻未獲原諒，一審依誹謗罪判拘役50日，案件上訴中；民事部分，陳菊向她求償300萬元並登報道歉，台北地方法院今開庭，楊女委任律師出庭，而她本人則在高雄地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等人瀆職。

陳菊委任律師指出，陳菊向楊女提告求償300萬元，並要求在四大報、臉書登報道歉，而在法官勸諭下，陳菊也提出和解條件，只要楊女願意公開道歉，並向高雄市青年創業發展基金捐款15萬元，陳菊願意和解，但至今都未獲楊女回應，雙方根本不可能和解。

楊的委任律師開庭指出，「她（指楊女）都不理我啊」，她和楊女上一次聯繫是1月3日，楊女傳開庭通知給她，但事後傳訊息卻已讀不回；楊女已刪除相關臉書訊息，且聲請傳喚楊的女兒到庭作證，欲證明楊女po臉書文章後，女兒有詢問她是否經過查證，否則要刪除文章，而楊也立刻刪文。

根據「韓國瑜市長全國後援會(庶民)」臉書粉絲團影片，楊女今天親赴高雄地檢署控告中選會選務人員瀆職罪嫌，且要求宣布蔡英文總統當選無效，呼籲韓家軍自救「我們的韓國瑜總統」。

楊女去年7月在高雄某家煎餅店痛罵女學生「去死」，躍上媒體版面；她隔月在臉書上分享陳菊貪汙的謠言，被一狀告上法院，她事後態度大轉變，在臉書上向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，臺灣不能沒有您們的」。