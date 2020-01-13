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9證人證述性侵女助理 鈕承澤再限制出境8個月

2020-01-13 14:16聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

國片導演鈕承澤被控性侵組劇女助理被訴，審判中，他與被害人以「7位數」賠償金和解欲拚緩刑，因應刑事訴訟法新制，台北地院針對鈕承澤原本限制出境處分重為裁定，重為裁定鈕承澤自1月10日起限制出境、出海8個月。可抗告。

2019年5月24日修正通過的刑事訴訟法規定，偵查或審判中經限制出境、出海者，應於2019年12月19日生效施行日起2個月內重為處分，否則原處分失其效力。

台北地院指出，鈕承澤涉妨害性自主案，台北地院2019年3月7日裁定他限制出境、出海，鈕不服，提起抗告，遭台灣高等法院駁回；鈕承澤涉及強制性交罪，經被害人、起訴書證據清單中9名證人證述，另有14項證據顯示他犯罪嫌疑重大，但鈕始終否認犯行。

法官認為，強制性交罪法定刑為3年以上10年以下，重罪常伴有逃亡的可能，且趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰為人性，如僅以責付、限制住居、增加具保金額等方式，均不足以排除鈕承澤出境後滯留不歸的可能性。

合議庭審酌認為，鈕承澤於案發後，仍有計畫前往大陸地區進行電影拍攝工作，他名下不動產價值1億多元，之前在國外定期靈修，每次1至4週，具相當資力可長期留滯海外，也有能力在國外謀生，有逃亡之虞，因此仍有限制出境、出海事由。

裁定說，基於國家審判權、刑罰執行權考量，衡諸比例原則，就原本限制出境處分重為裁定，鈕承澤自2020年1月10日起限制出境、出海8個月，並通知移民署、海巡署執行。

被控性侵劇組女助理的鈕承澤。本報資料照片／記者王聖藜攝影
被控性侵劇組女助理的鈕承澤。本報資料照片／記者王聖藜攝影
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鈕承澤

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