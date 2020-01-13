討不到提款卡買菸酒 逆子打死母親回房大睡判無期定讞

患有思覺失調症、無業的曾姓男子前年向母親討提款卡遭拒絕，盛怒下出手痛打母親，直到見母親奄奄一息倒在客廳躺椅，他卻直接回房間睡覺，隔天鄰居發現曾母已身亡，警方獲報逮捕仍呼呼大睡的曾。一、二審均依殺害直系血親尊親屬罪判曾無期徒期，最高法院駁回上訴定讞。

曾未婚，曾做過木工，平時由母親照料。他2018年4月8日在家喝酒後，向母親討提款卡想領錢買更多菸酒，卻被母親拒絕，兩人發生口角，他一氣之下暴打母親的頭部、臉部和胸部，導致母親流血傷重躺在木椅上。

曾見狀，不但沒有將母親送醫，反而持續辱罵洩憤，直到凌晨12點回房間睡覺；隔天下午6點半，鄰居為移車進入曾家發現曾母傷重身亡，屋內凌亂地上還有血跡，趕緊報案，警方抵達後在3樓房間內發現還在呼呼大睡的曾，叫醒後曾承認毆打母親12、13拳。

曾供稱，他沒有要殺死母親，只是因為疾病關係一時衝動犯案；法官認為，曾患思覺失調症，但鑑定報告認為他有按時服藥，也因病心中累積負面情緒應更深，並非完全泯滅良心，長期監禁教化及治療下，應能讓他反省、改善更生，尚無剝奪其生命，與社會永久隔離之必要。

法院考量曾承認動手卻放任母親自生自滅、置之不理，應能預見會害母親死亡，批曾讓母親在痛苦與恐懼中離世，判無期徒刑，褫奪公權終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康