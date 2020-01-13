戶頭有7.56億 科技公司前負責人拒繳6千多萬稅款遭管收
原設廠於南科一家科技材料公司，經營製造LED，欠繳營業稅、營利事業所得稅及房屋稅共6,354萬元，詹姓前負責人被行政執行署台南分署查出戶頭有7.56億元，還融資取得1千4百多元，詹仍供稱沒有錢繳納欠稅，行政執行官認定他有可能履行義務，卻故意不履行，向法院聲請管收獲准。
這家公司欠繳2014年度營業稅及罰鍰、2015年度營業稅、2014年、2015年度營利事業所得稅及2018年、2019年度房屋稅等，經財政部南區國稅局新營分局、財政部台北國稅局內湖稽徵所及台南市府財政稅務局新營分局，自105年間陸續移送署台南分署強制執行，尚欠約6,354萬元卻拒繳。
行政執行官劉芷穎調查發現，司詹姓前負責人（男、56歲）自2014年1月至2015年2月，間由公司流出7.56億元至詹所管控帳戶→公司詹姓前負責人（男、56歲）自2014年1月至2015年2月間，由公司流出7.56億元至詹所管控帳戶。
台南分署今年1月10日通知詹到台南分署說明，行政執行官訊問後，詹仍表示沒有錢繳納欠稅，執行官認定他符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分情事」等管收事由，當場留置詹姓前負責人，並將詹移送台南地方法院聲請管收，法官於晚間6點裁定准予管收。
留言