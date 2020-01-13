戶頭有7.56億 科技公司前負責人拒繳6千多萬稅款遭管收

原設廠於南科一家科技材料公司，經營製造LED，欠繳營業稅、營利事業所得稅及房屋稅共6,354萬元，詹姓前負責人被行政執行署台南分署查出戶頭有7.56億元，還融資取得1千4百多元，詹仍供稱沒有錢繳納欠稅，行政執行官認定他有可能履行義務，卻故意不履行，向法院聲請管收獲准。

這家公司欠繳2014年度營業稅及罰鍰、2015年度營業稅、2014年、2015年度營利事業所得稅及2018年、2019年度房屋稅等，經財政部南區國稅局新營分局、財政部台北國稅局內湖稽徵所及台南市府財政稅務局新營分局，自105年間陸續移送署台南分署強制執行，尚欠約6,354萬元卻拒繳。

行政執行官劉芷穎調查發現，司詹姓前負責人（男、56歲）自2014年1月至2015年2月，間由公司流出7.56億元至詹所管控帳戶→公司詹姓前負責人（男、56歲）自2014年1月至2015年2月間，由公司流出7.56億元至詹所管控帳戶。