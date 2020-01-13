影／找大陸人「炒群」揪賭客 台中商辦大樓撈上億

南投縣陳姓男子接受金主委託，在台中市西區商辦大樓經營賭博機房「吉彩」，並聘請大陸人在LINE群組內擔任「炒群」報明牌的內應，將中獎畫面截圖丟到群組內，以取信賭客，經查從去年6月至被檢警查獲為止，陳賭博機房的簽注賭金達1億元，陳為躲避查緝，還裝設人臉、指紋辨識系統，但仍被檢警掌握員工作息時間，一舉查獲，帶回陳等涉案21人，全案依賭博、組織罪在去年12月25日移送高雄地檢署，檢方訊後因涉案人承認涉案，都處分緩起訴，並支付公庫罰金。

刑事局中打第二隊在去年6月間接獲線報，陳姓男子（41歲）接受黃姓男子（34歲）出資，在台中市西區台灣大道的商辦大樓成立賭博機房，並找來自大陸的庄姓男子（27歲）、黃姓女子（38歲）擔任LINE群組內「炒群」的內應及會計，以招攬大陸人加入簽注。

檢警調查，負責「炒群」的員工會在群組內張貼在賭博網站上賺錢的簽注截圖，並由內應的員工在群組內留言「老師明牌神準」、「發大財」等語，吸引賭客下注，陳的賭博網站經營北京賽車、各式球賽、彩券等簽注遊戲。

陳為躲避查緝，將機房設置在商辦大樓，並以人臉、指紋辨識系統過濾出入公司的人員，檢警蒐證時發現後，持續監控掌握員工作息，去年12月17日時，時機成熟，趁員工出入之際，趁機進入查緝，當場查獲筆電、手機、監視器、教戰手冊、現金7萬餘元等贓證物。

經檢警初步清查，陳經營的賭博網站從去年6月至12月為止，簽注的賭金達1億元，全案警詢後依賭博、組織犯罪罪嫌移送高雄地檢署偵辦，因陳等人都承認涉案，檢方處分緩起訴，並命涉案人支付公庫罰金。