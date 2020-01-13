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新北檢修復式司法微電影 明起可線上觀看

2020-01-13 11:14聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北地檢署今早舉行修復式司法宣導微電影首映，同時也舉辦「北三檢」首場修復促進者聯合研習活動。檢察長朱兆民有感修復式司法推動不易，致詞時特別感謝10年來堅守信念並持續推動這項工作的促進者們，「有你們的努力，這個社會一定會越來越好，越來越溫馨」。

新北地檢署拍攝的「修復推手」宣導微電影是由檢察官歐蕙甄、心理師陳意文、促進者陳秀蓉和護理師高淑娟等人擔綱演出，描述檢察官和促進者如何扮演溝通橋樑，促成加害人、被害人彼此的道歉與諒解。

新北地檢署指出，傳統刑事司法體系觀眾重點在於懲罰、矯治犯罪者，滿足被害人應報思想，修復式司法所關注的重點則是如何從道歉、撫慰、負責和復原工作中伸張正義，減少社會對立和再犯率。

新北地檢署也邀集新北、台北和士林3地的促進者辦理研習營，會中有多名促進者獲頒進階證書。法務部保護司長黃玉垣表示，修復式司法已經入法，代表促進者們過去的努力獲得訴訟當事人和社會肯定，期勉大家繼續努力。

檢察長朱兆民表示，修復式司法推動至今10年，雖然觀護人增加幅度不大，推動工作不易，但成功案例不少，而且每個案例都是讓人感動的溫馨故事，這要歸功所有努力不懈的促進者。

新北地檢署的微電影明起可線上觀看，詳情可上官方網站（https://www.pcc.moj.gov.tw/）查詢。

新北地檢署檢察長朱兆民（左）頒發修復式司法促進者聘書。記者陳俊智／攝影
新北地檢署檢察長朱兆民（左）頒發修復式司法促進者聘書。記者陳俊智／攝影
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新北地檢署今早舉行修復式司法宣導微電影首映，檢察長朱兆民（右2）有感推動工作不易...
新北地檢署今早舉行修復式司法宣導微電影首映，檢察長朱兆民（右2）有感推動工作不易，致詞時特別感謝10年來堅守信念並持續推動這項工作的促進者們，「有你們的努力，這個社會一定會越來越好，越來越溫馨」。記者陳俊智／攝影
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