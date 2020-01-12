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單車少年遭貨車右轉撞倒 2原因逆轉負完全肇責

2020-01-12 19:30聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄梁姓大貨車駕駛去年1月在鼓山區明誠路、南屏路轉彎時，一名少年騎腳踏車從斑馬線直行搶著要先過，當場擦撞倒地，梁下車察看後自認不想跟他計較過失便離去，不料事後反遭警方移送肇逃罪嫌。高雄地院勘驗影像發現，貨車先轉抵斑馬線，腳踏車未禮讓欲快速越過，還違規騎斑馬線，負全部肇責，判梁無罪。可上訴。

起訴指出，梁姓男子去年1月21日下午1點多駕駛大貨車，沿高雄鼓山區南屏路往北，到明誠三路口要右轉，卻疑未注意轉彎車應禮讓直行車，而與直行騎腳踏車的少年擦撞，導致少年倒地，膝蓋因此擦傷，但梁停車察看時並沒有報案或協助救護，也未留聯絡方式便離去，涉犯肇事致人傷害逃逸罪嫌。

梁姓男子到案後喊冤稱沒有逃逸，強調當下他認為自己沒有過失，不想向小朋友追究車損，所以問有沒有事情、看對方身體狀況怎麼樣，「然後我跟他說沒事，叫他離開，不要騎車騎這麼快！」

合議庭勘驗大貨車行車紀錄器畫面，發現案發時明誠路、南屏路的號誌轉綠燈後，大貨車開始右轉，已先轉抵斑馬線，少年才騎腳踏車行駛斑馬線，並快速越過右轉中的大貨車，出現在貨車車頭前方，導致擦撞；路口監視器則佐證，少年從人行道進入班馬線，而非從道路騎入斑馬線，所以梁姓駕駛並非疏於注意前方的腳踏車而肇事。

高市府交通局的車輛行車事故鑑定委員會，也鑑定認為是少年從人行道進入路口，未禮讓行進中的大貨車，加上未依規定騎在斑馬線穿越路口，為唯一肇事因素，梁姓駕駛無肇責，合議庭因此以梁沒有過失、更無法佐證故意肇事，判無罪。

高雄梁姓大貨車駕駛去年1月在鼓山區南屏路、明誠三路口右轉，涉擦撞直行的單車，事後...
高雄梁姓大貨車駕駛去年1月在鼓山區南屏路、明誠三路口右轉，涉擦撞直行的單車，事後被控肇逃，但高雄地院認定肇責為單車未禮讓，且未依規定行駛，判梁無罪。圖／翻攝Google Maps
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