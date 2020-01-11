前妻強制執行債權 男子把車開走就是不給她

基隆市洪姓男子與袁女離婚後，兩人對債權、債務及贍養費給付有爭議。前妻透過訴訟取得181萬多元債權憑證，通知洪要強制執行名下轎車時，洪將車子開離地下停車場隱匿觸法。基隆地方法院審結，依損害債權罪處拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日。 全案可上訴。

基隆地檢署起訴指出，洪男與袁女離婚後，袁女在去年1月22日經基隆地方法院裁決，取得對洪男181萬8400元債權憑證，同年3月29日委由資產管理公司陳姓業者代為辦理。

陳在去年5月10日上午近11點時，打電話通知洪男要強制執行洪名下的汽車，結果洪刻意將原本停放地下停車場的汽車開走。袁女認為洪男行為損及她的債權報案，警詢後將洪送辦。

檢察官根據袁女聲請強制執行事實、陳男證述打電話通知洪男配合執行及錄音譯文、法院執行卷影本及洪男將車開離停車場行為，依毀損債權罪嫌起訴洪。

法官指出，洪男與袁女在婚姻關係存續期間本就財產處理意見不同，離婚後就債權、債務關係計算、贍養費給付等也有爭議。洪為50歲成年人，理應有相當智識能力與社會經驗，循法律途徑解決與前妻財產的紛爭。