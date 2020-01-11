分手後肚子一天比一天大 衝到機場問他如何處理？

從事製造業的阿誠與女下屬小蘋婚外情，致她懷孕，後來兩人感情生變分手，她獲悉阿誠與原配小紅要去國外旅遊，前往機場詢問他如何處理腹中胎兒？經原配小紅提起告訴，一審依妨害家庭罪將小蘋判刑7月，得易科罰金。小紅請求損害賠償，台中地院以小蘋侵害小紅的配偶權，判決小蘋賠償新台幣30萬元。可上訴二審。

判決書指出，阿誠（化名）8年前與小紅（化名）結婚，而小蘋（化名）為他任職公司的下屬，他於2017年2月間至同年7月，與小蘋發生多次性關係，致小蘋因而受孕，於2018年3月27日產女。

小蘋2017年8月8日、26日傳送產檢超音波圖至阿誠持用的行動電話通訊軟體LINE，小紅於2017年9月初，在丈夫持用之行動電話通訊軟體LINE對話內容，發現丈夫與小蘋產檢超音波圖及親密對話，知悉此事。

後來，阿誠與小蘋感情生變分手，他於2017年10月19日上午，與妻子小紅一同參加公司員工國外旅遊，在桃園國際機場出境大廳正欲出境，小蘋則由友人陪同前往，在該大廳櫃臺退稅機前質問他如何處理腹中胎兒，雙方因而發生爭執。

阿誠因小蘋放置在其肩背包內之行動電話發出聲響，欲拿取她行動電話觀看，強行伸手拉扯該肩背包，提把與袋面縫合處因而撕裂毀損，而取走她的行動電話，以此強暴方式，妨害她使用自身行動電話之權利。經小蘋與他再度拉扯，方取回手機。經小紅控告小蘋妨害家庭，而小蘋也告他強制罪。小蘋被判刑7月，而阿誠被依強罪判刑3月。