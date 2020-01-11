追求不成強押女子上車 男子反遭刺身亡 正當防衛無罪

新北市陳姓女子與鄭姓男子有金錢糾紛，3年前發生一連串的爭吵衝突，最後在泰山區一處停車場內持刀刺中鄭男頸部，傷及靜脈，導致對方最後因失血過多死亡，新北地檢署去年依殺人罪起訴陳女，新北法院審理認為陳女當時生命面臨威脅，雖持刀刺死鄭男，屬「正當防衛」，日前判決無罪，可上訴。

判決指出，陳女與鄭男之間不僅有金錢糾紛，也被鄭男懷疑她是毒品案的告密者，106年7月設局將陳釣出門後，隨即被帶往新北市泰山區汽車旅館質問「錢沒跟我處理好又報警抓我」。她雖趁隙脫逃，但後來又在泰山區的停車場被對方堵到，雙方在車內爆發拉扯後，她持車內原本就有的藍波刀刺中陳男頸部、右胸和右鎖骨。

鄭男受傷後，當下雖然意識清楚，還開車載了陳女走一段路，見陳女突然跳車脫逃向路旁機車騎士求救，還開車撞了機車後才逃逸，結果最後因頸靜脈遭切開，失血過多，導致低血容性休克死亡。

案發後，警方依殺人罪移送陳女。偵訊時，她也認有拉扯和持刀等情事；檢方調查，陳女明知胸、頸是人體重要部位，若遭刀器刺傷恐釀死亡結果，但其仍在發生拉扯之後，持刀刺向鄭男，新北地檢署認定陳女有殺人犯意，去年2月依殺人罪起訴。