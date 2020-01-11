追求不成強押女子上車 男子反遭刺身亡 正當防衛無罪
新北市陳姓女子與鄭姓男子有金錢糾紛，3年前發生一連串的爭吵衝突，最後在泰山區一處停車場內持刀刺中鄭男頸部，傷及靜脈，導致對方最後因失血過多死亡，新北地檢署去年依殺人罪起訴陳女，新北法院審理認為陳女當時生命面臨威脅，雖持刀刺死鄭男，屬「正當防衛」，日前判決無罪，可上訴。
判決指出，陳女與鄭男之間不僅有金錢糾紛，也被鄭男懷疑她是毒品案的告密者，106年7月設局將陳釣出門後，隨即被帶往新北市泰山區汽車旅館質問「錢沒跟我處理好又報警抓我」。她雖趁隙脫逃，但後來又在泰山區的停車場被對方堵到，雙方在車內爆發拉扯後，她持車內原本就有的藍波刀刺中陳男頸部、右胸和右鎖骨。
鄭男受傷後，當下雖然意識清楚，還開車載了陳女走一段路，見陳女突然跳車脫逃向路旁機車騎士求救，還開車撞了機車後才逃逸，結果最後因頸靜脈遭切開，失血過多，導致低血容性休克死亡。
案發後，警方依殺人罪移送陳女。偵訊時，她也認有拉扯和持刀等情事；檢方調查，陳女明知胸、頸是人體重要部位，若遭刀器刺傷恐釀死亡結果，但其仍在發生拉扯之後，持刀刺向鄭男，新北地檢署認定陳女有殺人犯意，去年2月依殺人罪起訴。
新北地院審理時認為陳女抓起車上的藍波刀來保護自己是必要防衛手段，且是在雙方爭搶刀子的過程中，才會刺中鄭男，並非蓄意，是合宜防衛手段，為正當防衛，日前判決陳女無罪，仍可上訴。
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