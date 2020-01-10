親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

侵占聾啞藝術家林良材藝術品 全案大逆轉經紀人遭起訴

2020-01-10 22:04聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

知名聾啞雕塑林良材前年爆料與經紀人楊博文合作首檔回顧展，作品卻在撤展前一天人間蒸發，因此控告楊涉竊盜、侵占罪。台北地檢署原先調查後認為，林有授權楊可全權處理作品的展售，此案為民事糾紛，之前不起訴楊。案經高檢署再議發回續查，北檢今改依侵占罪起訴楊博文。

林良材提告主張，2016年和楊簽署經紀合約書，約定由楊擔任經濟人，但楊只在隔年5月26日至6月18日期間，在台北BELLAVITA寶麗廣場舉辦「看見聲音＿林良材70週年回顧展」，並向他商借47件作品。

豈料，楊在展覽結束後並未將作品還給，反而佯稱展覽期間要延長。但林自行到展覽現場查看，才發現作品已經被楊私自搬離，下落不明，林和親屬多次透過LINE要求楊說明作品去向，並且迅速返還，但楊都置之不理，因此提告楊博文涉侵占罪，並提民事訴訟請求返還藝術品。

楊博文否認將林良材的作品占為己有，指稱雙方簽約內容，明定由他負責接洽展售畫作及拍攝作品等事宜，但林在展覽期間態度改變，由於已與多個單位談妥展覽計畫，自己擔心林違約反悔才暫時將作品移走保管，他已對林提出民事損害賠償，主張其具有民事「留置權」。

檢方認為，林良材與楊博文所簽訂的合約中，已授權楊博文可處理其作品展售的權利，且明定作品出售後雙方五五分帳，考量此案屬於民事糾紛，認定楊博文不構成竊盜及侵占。

案經再議，高檢署發回北檢續查。檢方傳喚楊到案，他仍然否認有侵占意圖，這些藝術品僅暫時由他保管，但檢方不採信其辯詞，今改依侵占罪起訴。民事部分，台北地方法院認為，楊博文在展覽結束後，並沒有占有作品的權利，今年7月間判楊應返還藝術品，可上訴。

竊盜民事訴訟

延伸閱讀

二合一選舉在即 北檢動員31位檢察官進駐轄區...

2020年藝術產業該注意什麼…

微星更新GE66 Raider及GS66 S...

超療癒！「60隻羊咩咩」佔領新北大都會公園，...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

藝人趙駿亞推倒交警 涉妨害公務5萬元交保

2020-01-10 23:19

首例！配偶遺產稅案 4名子女免繳上千萬確定

2020-01-10 18:49

命不同！張俊宏今假釋回家過年 林益世還要再蹲監

2020-01-10 18:12

涉賄選 屏縣議員周陳文彬一審被判4年

2020-01-10 18:10

放送錯誤候選人號次 男子貼文警方查證子虛烏有法辦

2020-01-10 20:41

「小英夜市」現凱道 警開單開到手軟

2020-01-10 20:16

投韓國瑜都開嗜睡藥？張斯綱揪出醫師向警局備案

2020-01-10 19:40

5層樓看板1天內「被下架」 李婉鈺報案揪「幕後黑手」

2020-01-10 18:10

怨鄰居養的狗排泄物發出臭味 他用尿澆淋鄰居鞋子挨告

2020-01-10 17:32

雲林地檢署查賄選案 傳喚60人押1人其餘請回

2020-01-10 17:05

二合一選舉在即 北檢動員31位檢察官進駐轄區警分局

2020-01-10 16:31

警抓賄選查辦123人 掌握現金買票監控中

2020-01-10 16:12

賄聲賄影卻查無現金賄選！嘉義縣2千萬查賄獎金發不完

2020-01-10 15:24

印度紫檀枝幹毒死一池魚 陸軍被判國賠102萬

2020-01-10 15:19

廣播界名人文平告立委候選人 何欣純：一切法院見

2020-01-10 14:42

深夜狂按鄰居電鈴不得入睡 判拘役30日

2020-01-10 14:31

「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬

2020-01-10 14:23

纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！

2020-01-10 13:06

煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷

2020-01-10 13:05

配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定

2020-01-10 13:02

周人蔘電玩弊案 前警官張德星判5年6月定讞

2020-01-10 12:56

私菸案開庭 吳宗憲聲請解除限制出境

2020-01-10 11:57

發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗

2020-01-10 11:56

屏縣第一件現金買票 山區傳賄選樁腳遭聲押

2020-01-10 11:27

氣憤拿原子筆刺瞎獄友右眼 代價是得賠近400萬

2020-01-10 11:26

某山地原住民立委候選人2樁腳 屏東買票遭聲押

2020-01-10 11:22

專欄作家撰文「抹紅」 民眾黨提告意圖使人不當選

2020-01-10 11:15

打罵控制越南籍賣淫女 「家族企業」遭起訴妨害風化

2020-01-10 10:45

她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差

2020-01-10 10:44

想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪

2020-01-10 10:40

不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月

2020-01-10 10:13

深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質

2020-01-10 07:47

個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗

2020-01-10 06:53

童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案

2020-01-10 00:15

潤寅詐貸386億起訴36人 負責人求刑30年

2020-01-10 00:06

涉現金買票 彰縣65歲樁腳收押

2020-01-09 23:42

投票日踩雷…候選人比食指 50萬飛了

2020-01-09 23:05

張嘉郡人馬夜坐地檢署門口 點燭光捍衛民主和司法

2020-01-09 21:24

月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法

2020-01-09 21:23
看更多

熱門文章

煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷

2020-01-10 13:05

「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬

2020-01-10 14:23

印度紫檀枝幹毒死一池魚 陸軍被判國賠102萬

2020-01-10 15:19

妻見車上遺落女性用品他臉綠 真相大白還清白

2020-01-10 18:32

深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質

2020-01-10 07:47

交大研究生猥褻女家教 譙「抵抗反讓我有反應」

2020-01-10 11:25

「小英夜市」現凱道 警開單開到手軟

2020-01-10 20:16

想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪

2020-01-10 10:40

彰化少輔院傳學生打架男女互叫囂 少輔院：情勢控制

2020-01-10 15:43

馬公菜園漁港傳憾事 老夫妻疑撿貝類溺水無生命跡象

2020-01-10 08:49

纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！

2020-01-10 13:06

風流台商與小三生子 負債數千萬未能與妻和解遭判刑

2020-01-10 08:25

配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定

2020-01-10 13:02

超商店員被控襲胸 法官分析少女說詞、看過影像判無罪

2020-01-10 09:49

命不同！張俊宏今假釋回家過年 林益世還要再蹲監

2020-01-10 18:12

手機照片 揭楊文虎女兒婚外情

2020-01-10 00:10

7旬老伯路口直接左轉 慘遭休旅車撞飛不治

2020-01-10 15:54

不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月

2020-01-10 10:13

電熱水器水管斷裂 水流3層樓毀地板廠商只賠水費

2020-01-10 19:02

北市男子頭部中彈命危 疑開槍自轟

2020-01-10 14:56

金門破獲首宗總統賭盤網路簽賭案 查扣27萬元

2020-01-10 12:58

扣留黑韓870封郵件 警追查寄件人

2020-01-10 00:26

童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案

2020-01-10 00:15

月繳騙躉繳...詐六億保費 郵局員工判賠五千萬

2020-01-10 00:32

個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗

2020-01-10 06:53

首例！配偶遺產稅案 4名子女免繳上千萬確定

2020-01-10 18:49

投韓國瑜都開嗜睡藥？張斯綱揪出醫師向警局備案

2020-01-10 19:40

嘉義大學女研究生5樓墜樓亡 校方嘆已輔導仍未能阻止

2020-01-10 17:57

她染上流感想請假休息 醫院主管要求照常上班

2020-01-10 13:51

八里渡船頭5男遷怒無辜遊客 無視警察痛扁母子

2020-01-10 13:24

衝馬路吃早餐…91歲翁慘死輪下

2020-01-10 00:35

女騎士以為自摔...交警從一顆鵝卵石追出工程車駕駛

2020-01-10 16:38

影／情侶檔學生被撞死 家屬心痛要為他們辦冥婚

2020-01-10 13:00

男子和前女友性愛影片被女友複製 男子刪除檔案竟挨告

2020-01-10 16:14

潤寅詐貸案 「落難千金」楊宇晨2千萬交保籌錢不成遭押

2020-01-10 20:45

獨／大膽蜘蛛人竊嫌 偷三級古蹟樂成宮媽祖神像

2020-01-10 16:14

發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗

2020-01-10 11:56

5層樓看板1天內「被下架」 李婉鈺報案揪「幕後黑手」

2020-01-10 18:10

國道收費員垂布條攔車隊 怒嗆蔡英文跳票

2020-01-10 17:13

她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差

2020-01-10 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top