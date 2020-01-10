侵占聾啞藝術家林良材藝術品 全案大逆轉經紀人遭起訴

知名聾啞雕塑林良材前年爆料與經紀人楊博文合作首檔回顧展，作品卻在撤展前一天人間蒸發，因此控告楊涉竊盜、侵占罪。台北地檢署原先調查後認為，林有授權楊可全權處理作品的展售，此案為民事糾紛，之前不起訴楊。案經高檢署再議發回續查，北檢今改依侵占罪起訴楊博文。

林良材提告主張，2016年和楊簽署經紀合約書，約定由楊擔任經濟人，但楊只在隔年5月26日至6月18日期間，在台北BELLAVITA寶麗廣場舉辦「看見聲音＿林良材70週年回顧展」，並向他商借47件作品。

豈料，楊在展覽結束後並未將作品還給，反而佯稱展覽期間要延長。但林自行到展覽現場查看，才發現作品已經被楊私自搬離，下落不明，林和親屬多次透過LINE要求楊說明作品去向，並且迅速返還，但楊都置之不理，因此提告楊博文涉侵占罪，並提民事訴訟請求返還藝術品。

楊博文否認將林良材的作品占為己有，指稱雙方簽約內容，明定由他負責接洽展售畫作及拍攝作品等事宜，但林在展覽期間態度改變，由於已與多個單位談妥展覽計畫，自己擔心林違約反悔才暫時將作品移走保管，他已對林提出民事損害賠償，主張其具有民事「留置權」。

檢方認為，林良材與楊博文所簽訂的合約中，已授權楊博文可處理其作品展售的權利，且明定作品出售後雙方五五分帳，考量此案屬於民事糾紛，認定楊博文不構成竊盜及侵占。

案經再議，高檢署發回北檢續查。檢方傳喚楊到案，他仍然否認有侵占意圖，這些藝術品僅暫時由他保管，但檢方不採信其辯詞，今改依侵占罪起訴。民事部分，台北地方法院認為，楊博文在展覽結束後，並沒有占有作品的權利，今年7月間判楊應返還藝術品，可上訴。