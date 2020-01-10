潤寅詐貸案 「落難千金」楊宇晨2千萬交保籌錢不成遭押

台北地院晚間召開羈押庭，諭令潤寅負責人楊文虎的女兒楊宇晨以2000萬元交保。圖／報系資料照片 分享 facebook

檢調偵查潤寅詐貸案昨起訴，22名在押被告今天移審，台北地院晚間召開羈押庭，諭令潤寅負責人楊文虎的女兒楊宇晨以2000萬元交保，限制出境、住居，周一至五赴派出所報到替代羈押。不過，楊女晚間覓保無著，改裁定羈押、不禁見。

檢方昨天依違反銀行法起訴潤寅負責人楊文虎、王音之共36人，楊文虎夫婦去年6月潛逃出境，已通緝。

羈押庭中，楊宇晨否認犯罪，她的律師則指出，檢調保管箱查到的600多萬元，是楊女的私房錢，她無法聯絡到父母，沒有串證可能，願以200萬元交保。

檢方表示，楊文虎夫婦留下楊宇晨在台處理公司財產，楊宇晨可以聯絡他們，串證動機還在，有羈押必要。

楊文虎、王文音被控指示秘書偽造不實的買賣合約書、發票，向合作金庫9家銀行申辦應收帳款融資及放款，相關行庫被詐騙金額高達3百多億元。

【中央社台北10日電】

北檢昨天起訴潤寅詐貸案，今天移審台北地院。北院晚間諭令潤寅負責人楊文虎的女兒楊宇晨2000萬元交保，但她覓保無著，法院改裁定羈押。

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，昨天依違反銀行法等罪嫌起訴在逃的潤寅負責人楊文虎、王音之等36人，其中包括他們的女兒楊宇晨等人在押，今天移審，由台北地院召開接押庭。

北檢起訴指出，楊文虎、王文音涉嫌自民國99年8月起指示貼身秘書林奕如等員工，偽造不實的買賣合約書、統一發票、出貨單及海運提單等文件，讓楊文虎夫婦藉此陸續向合作金庫9家銀行所屬分行申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。檢方統計，包括合作金庫等9家銀行，被詐騙金額高達新台幣386億2718萬餘元。楊文虎夫婦早於去年6月間潛逃出境。