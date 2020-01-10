放送錯誤候選人號次 男子貼文警方查證子虛烏有法辦

民進黨副總統候選人賴清德8日上午到嘉義縣朴子市，陪同立委候選人蔡易餘車隊掃街拜票；事後， 張姓男子在自己臉書及社群「朴子民意觀察站」貼文，指稱有輛宣傳車開超快，音響開超大，提醒大家記得要投「2號蔡英文，一直強調蔡英文是2號，不要蓋錯」，經轉貼，朴子警分局接獲國民黨檢舉有人故意放送錯誤候選人號次干擾，嫁禍國民黨。警方調查結果，張男提不出事證，證實是假訊息，依違反選罷法移送法辦。

警方調查，張男供稱，廣播車放送蔡英文錯誤候選人號次，是聽他母親說的；警方查證，賴清德車隊經過，並沒有1輛宣傳車開超快，音響開超大，提醒大家記得要投「2號菜英文，一直強調蔡英文是2號，不要蓋錯」情事，證實是假消息，報請檢察官指揮偵辦，依違反選罷法將張男法辦。

張男隨後刪除貼文，警方說，張男貼文說：「我現在在嘉義朴子,剛賴清德戰車剛過,半小時後（兩點左右）,一台宣傳車開超快音響開超大,提醒大家記得要投"2號"蔡英文·一直強調蔡英文是2號，不要蓋錯,可惜我沒來的及跟出去錄影,真的非常過份,平時大家忙，很少注意哪個候選人幾號。