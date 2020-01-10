「小英夜市」現凱道 警開單開到手軟

民進黨選前之夜今晚登場，除了大批支持者湧入現場外，也有許多攤販把握商機，到現場設攤販售商品；警方表示，除凱道禁制區禁止銷售行為，未經許可也禁止在道路上設攤，目前已積極勸導、開罰。

昨晚韓陣營在凱道造勢，吸引許多攤販到場擺攤，可望重現「國瑜夜市」，但因警方約制、勸導，除部分業者與警方「打游擊戰」，凱道、景福門周遭並無業者設攤販賣商品，多數業者改至活動現場鄰近的常德街、貴陽街一段擺攤。

今天綠營造勢登場，晚上7時許就有攤販進駐，業者聚集在景福門南側排攤販售飲食、周邊紀念品，燒烤攤炊煙裊裊，吸引人潮排隊購買，反而出現「小英夜市」。

對此警方表示，目前正積極勸導、開罰，光是景福門北側路段，今晚已對攤商開罰5次以上，南側部分獲報後也將積極執法。基層警員則表示，昨天韓陣營造勢人潮太過密集，攤販相對不易擠進現場擺攤，零星攤商遁入人群販售商品，警方也因人潮過多增加不少執法難度；今天人潮相對稀疏，警方也對攤商開罰，但仍有攤商不放過商機，持續出現在現場。