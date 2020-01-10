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投韓國瑜都開嗜睡藥？張斯綱揪出醫師向警局備案

2020-01-10 19:40聯合報 記者楊正海／台北即時報導

國民黨台北市議員張斯綱。圖／取自張斯綱臉書
國民黨台北市議員張斯綱。圖／取自張斯綱臉書
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北市議員張斯綱接獲民眾投訴，網路上一名臉書帳號「陳XX」的網友，留言時提到：「今天來看病的人我都試探性的問他投票給誰誰會當選？要投韓國瑜的我都開嗜睡藥給他」。

張斯綱說，根據熱心民眾查證，陳姓醫師是衛生福利部桃園醫院急診部主治醫師，遭到揭露後已刪除留言，並關閉帳號。張斯綱已根據留言截圖向台北市警察局備案，並呼籲民眾選前保持理性。

張斯綱表示，假若陳姓醫師真的利用職務之便干擾選務，甚至危及病患身體健康，主管機關應儘速介入，毋枉毋縱。他也強調，無論選舉結果如何，都是民主可貴的價值，必須尊重其他人選擇的權利，嚴厲譴責這種破壞民主的行為。

臉書帳號「陳XX」的網友，留言提到「今天來看病的人我都試探性的問他投票給誰誰會當...
臉書帳號「陳XX」的網友，留言提到「今天來看病的人我都試探性的問他投票給誰誰會當選？要投韓國瑜的我都開嗜睡藥給他」。圖／張斯綱提供
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醫師北市韓國瑜

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