投韓國瑜都開嗜睡藥？張斯綱揪出醫師向警局備案

國民黨台北市議員張斯綱。圖／取自張斯綱臉書 分享 facebook

台北市議員張斯綱接獲民眾投訴，網路上一名臉書帳號「陳XX」的網友，留言時提到：「今天來看病的人我都試探性的問他投票給誰誰會當選？要投韓國瑜的我都開嗜睡藥給他」。

張斯綱說，根據熱心民眾查證，陳姓醫師是衛生福利部桃園醫院急診部主治醫師，遭到揭露後已刪除留言，並關閉帳號。張斯綱已根據留言截圖向台北市警察局備案，並呼籲民眾選前保持理性。