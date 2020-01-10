命不同！張俊宏今假釋回家過年 林益世還要再蹲監

民進黨大老張俊宏獲准假釋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

海基會前副董事長、民進黨前立委張俊宏因違反證券交易法判刑入監，行政院前秘書長、國民黨前立委林益世收受賄賂依財產來源不明罪也判刑入監，雙雙提出假釋申請；法務部矯正署審核後，張俊宏獲准假釋，已於今天辦理出獄，林益世的假釋案則被駁回。

矯正署駁回林益世申請案認為，他違反公務人員據實申報財產的義務，另涉誣告罪以司法手段混淆視聽、浪費司法資源，有繼續教化的必要，應暫緩假釋。

假釋案審核為「二審確定制」，張俊宏本月初即已通過初審，再獲複審通過，已返家過年；林益世趕辦申請手續，但申請案被駁回，他會在獄中過年。

張俊宏曾因全民電通掏空案入獄，獲假釋後，又違法證交法被判刑2年定讞，前案假釋遭撤銷，高院訂應執行刑5年7月，但檢方傳、拘無著，對張發布通緝；今年5月，張現身總統府聲稱要投案，想見總統蔡英文、府秘書長陳菊，後因身體不適送往振興醫院，送台北監獄服刑。

林益世於立委任內協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥賄賂6300百萬元，有1580萬元的款項交代不清，被依財產來源不明罪判刑定讞，發監執行，目前在八德外役監服刑，林另有職務收賄罪更審中，尚未確定。