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警抓賄選查辦123人 掌握現金買票監控中

2020-01-10 16:12聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

總統、立委大選倒數，警方在選前查獲賄選案15件123人，以現金買票最多，有4人被羈押，2人遭起訴，目前掌握12件現金買票情資，蒐證監控中。

警方加強查賄，本月在花蓮、雲林、新竹行動，查獲樁腳、村長及競選總部執行長涉賄，截至昨天查辦現金8件47人、旅遊2件2人、餐會1件35人、禮品3件38人及勞務1件1人。

刑事局說，請民眾勇於檢舉，警方將立即查緝維護選舉公平，呼籲候選人或樁腳勿以身試法，即便當選，檢察官也會提起當選無效之訴。

總統、立委大選倒數，警方在選前查獲賄選案15件123人，以現金買票最多。記者李奕...
總統、立委大選倒數，警方在選前查獲賄選案15件123人，以現金買票最多。記者李奕昕／翻攝
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總統、立委大選倒數，警方在選前查獲賄選案15件123人，以現金買票最多。記者李奕...
總統、立委大選倒數，警方在選前查獲賄選案15件123人，以現金買票最多。記者李奕昕／翻攝
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總統、立委大選倒數，警方在選前查獲賄選案15件123人，以現金買票最多。記者李奕...
總統、立委大選倒數，警方在選前查獲賄選案15件123人，以現金買票最多。記者李奕昕／翻攝
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樁腳賄選

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