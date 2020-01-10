警抓賄選查辦123人 掌握現金買票監控中

相關新聞
印度紫檀枝幹毒死一池魚 陸軍被判國賠102萬2020-01-10 15:19
「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬2020-01-10 14:23
廣播界名人文平告立委候選人 何欣純：一切法院見2020-01-10 14:42
雲林地檢署查賄選案 傳喚60人押1人其餘請回2020-01-10 17:05
二合一選舉在即 北檢動員31位檢察官進駐轄區警分局2020-01-10 16:31
賄聲賄影卻查無現金賄選！嘉義縣2千萬查賄獎金發不完2020-01-10 15:24
深夜狂按鄰居電鈴不得入睡 判拘役30日2020-01-10 14:31
纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！2020-01-10 13:06
煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷2020-01-10 13:05
配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定2020-01-10 13:02
周人蔘電玩弊案 前警官張德星判5年6月定讞2020-01-10 12:56
私菸案開庭 吳宗憲聲請解除限制出境2020-01-10 11:57
發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗2020-01-10 11:56
屏縣第一件現金買票 山區傳賄選樁腳遭聲押2020-01-10 11:27
氣憤拿原子筆刺瞎獄友右眼 代價是得賠近400萬2020-01-10 11:26
某山地原住民立委候選人2樁腳 屏東買票遭聲押2020-01-10 11:22
專欄作家撰文「抹紅」 民眾黨提告意圖使人不當選2020-01-10 11:15
打罵控制越南籍賣淫女 「家族企業」遭起訴妨害風化2020-01-10 10:45
她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差2020-01-10 10:44
想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪2020-01-10 10:40
不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月2020-01-10 10:13
深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質2020-01-10 07:47
個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗2020-01-10 06:53
童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案2020-01-10 00:15
潤寅詐貸386億起訴36人 負責人求刑30年2020-01-10 00:06
涉現金買票 彰縣65歲樁腳收押2020-01-09 23:42
投票日踩雷…候選人比食指 50萬飛了2020-01-09 23:05
張嘉郡人馬夜坐地檢署門口 點燭光捍衛民主和司法2020-01-09 21:24
月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法2020-01-09 21:23
張嘉郡、蘇治芬互控賄選 傳喚數十人、1名村長被收押2020-01-09 21:18
法院外撞死妻子與律師 洪當興更審案調查子女意見2020-01-09 20:47
傳票列「被告」引爆候選人激辯 陳根德按鈴控告鄭運鵬2020-01-09 19:05
工會控華視無預警資遣員工 法院今首度開庭2020-01-09 18:11
無法在家過年！許金龍押回看守所 最高院駁回抗告確定2020-01-09 17:54
一票一千元為代價 雲檢調查獲一名村長涉賄選2020-01-09 17:30
南投地檢署查獲總統賭盤 查扣賓士車將拍賣2020-01-09 17:22
後天選總統！北刑大破選舉賭盤2020-01-09 17:18
嘉縣樁腳為立委候選人賄選？遭影射陣營：不知情2020-01-09 17:07
中檢將「黑韓」郵件列選他案 由選委會「行政扣留」2020-01-09 16:08
熱門文章
母將房子租給女兒3年 收回後打開門一看快昏倒2020-01-09 19:14
影／BMW技師撞死2漢翔員工 家屬今抬棺灑冥紙抗議2020-01-09 21:11
煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷2020-01-10 13:05
印度紫檀枝幹毒死一池魚 陸軍被判國賠102萬2020-01-10 15:19
深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質2020-01-10 07:47
「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬2020-01-10 14:23
月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法2020-01-09 21:23
影／惡劣！年輕人夜衝合歡山放煙火 山友痛批沒公德心2020-01-09 19:51
潤寅詐貸案 楊文虎女兒手機露餡婚外情2020-01-09 17:45
交大研究生猥褻女家教 譙「抵抗反讓我有反應」2020-01-10 11:25
纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！2020-01-10 13:06
風流台商與小三生子 負債數千萬未能與妻和解遭判刑2020-01-10 08:25
想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪2020-01-10 10:40
超商店員被控襲胸 法官分析少女說詞、看過影像判無罪2020-01-10 09:49
馬公菜園漁港傳憾事 老夫妻疑撿貝類溺水無生命跡象2020-01-10 08:49
女騎士行經土城施工路段 水泥車噴濺瞬間「人車換裝」2020-01-09 17:47
「這週留守、先集合了」 準軍眷嘆： 為了你學會獨立堅強2020-01-09 18:53
手機照片 揭楊文虎女兒婚外情2020-01-10 00:10
張嘉郡、蘇治芬互控賄選 傳喚數十人、1名村長被收押2020-01-09 21:18
配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定2020-01-10 13:02
童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案2020-01-10 00:15
扣留黑韓870封郵件 警追查寄件人2020-01-10 00:26
金門破獲首宗總統賭盤網路簽賭案 查扣27萬元2020-01-10 12:58
個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗2020-01-10 06:53
月繳騙躉繳...詐六億保費 郵局員工判賠五千萬2020-01-10 00:32
張嘉郡人馬夜坐地檢署門口 點燭光捍衛民主和司法2020-01-09 21:24
「兒子在我手上」 這次非詐騙 老婦接電話要求付錢放人2020-01-09 18:52
衝馬路吃早餐…91歲翁慘死輪下2020-01-10 00:35
不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月2020-01-10 10:13
八里渡船頭5男遷怒無辜遊客 無視警察痛扁母子2020-01-10 13:24
北市男子頭部中彈命危 疑開槍自轟2020-01-10 14:56
她染上流感想請假休息 醫院主管要求照常上班2020-01-10 13:51
發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗2020-01-10 11:56
影／情侶檔學生被撞死 家屬心痛要為他們辦冥婚2020-01-10 13:00
她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差2020-01-10 10:44
7旬老伯路口直接左轉 慘遭休旅車撞飛不治2020-01-10 15:54
無法在家過年！許金龍押回看守所 最高院駁回抗告確定2020-01-09 17:54
法院外撞死妻子與律師 洪當興更審案調查子女意見2020-01-09 20:47
廣播界名人文平告立委候選人 何欣純：一切法院見2020-01-10 14:42
潤寅詐貸386億起訴36人 負責人求刑30年2020-01-10 00:06
留言