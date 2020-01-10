彰化少輔院傳學生打架男女互叫囂 少輔院：情勢控制

法務部矯正署彰化少年輔育院（誠正中學彰化分校）這兩天傳出有人打架糾紛，甚至出動警力進到校內戒備，彰化少年輔育院秘書蔡宏陽表示，確實有學生打架擦傷，已在衛生科擦藥沒有大礙，紛爭未擴大，目前支援警力都撤出，並非外界傳出有人被挾持、也沒有出動靖安小組。

彰化少輔院指出，本月7日下午5點多女生班一名學生因與其他人相處不睦遭毆打，執勤人員將相關學生帶離事發現場，在行經運動場時，一名男學生透過舍房窗戶看到有女學生經過，向其中一名學生挑釁，女生不甘示弱罵髒話回嗆，雙方互相叫囂，繼續引發該棟同樓層部分舍房的男學生起鬨，騷動約20秒平息。

當天晚上7點多，6名學生因遭舍房執勤人員糾正而不滿叫囂，導致同樓層25名學生跟進鼓譟、叫罵、損毀設施，院方為防止事態持續擴大，並確保其他未參與騷動學生安全，急召回退班及休假支援警力40多人並向法務部矯正署通報，幸好騷動情形當晚逐漸緩和，並無職員遭受脅持或受傷，這幾天鄰近矯正機關警力約15人陸續支援戒備，未請求靖安小組支援。

隔天各班級學生正常開封與上課，並將5名騷動中因破壞設施致傷學生護送外醫，今天下午正常進行春節電話孝親活動，並完成騷動事件學生的初步調查，彰化少輔院表示，將依調查結果檢討發生原因及處置情形，並儘速研提改善措施，避免類似事件再發生。