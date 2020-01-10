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賄聲賄影卻查無現金賄選！嘉義縣2千萬查賄獎金發不完

2020-01-10 15:24聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

前年九合一選舉嘉義地檢署全國查賄績效全國第一，嘉縣警局去年過年前發出縣府2000萬元查賄獎金，這次總統立委選舉，縣府仍編2000萬元查賄獎金，選戰雖賄聲賄影，但選舉倒數，警方至今仍無具體查賄成果，刑大統計，以選舉賭盤及假訊息查獲件數成果最多，選後核發獎金，與前年查現金賄選成果豐獎金發完相比，今年冷清，獎金會發不完。

警局將查賄獎金核發，分成五大類型:「現金、贈品」；「旅遊、餐會」；「賭盤」；「假訊息」；「幽靈人口」； 按查獲對象是候選人、樁腳或選民，以及人數多寡，發給不同獎金，查獲候選人獎金最多。

明天投票，昨天檢警調在海區有查賄行動，傳出布袋鎮疑似有樁腳為某立委候選人以每票千元賄選，查賄小組到布袋帶回包括1名鎮民代表在內共12人，但到案關係人全都否認賄選，查賄小組未查扣證物，檢方複訊後全都請回。

刑大說，「現金、贈品」；「旅遊、餐會」；「幽靈人口」至今績效還掛零 ，但選舉賭盤已查獲11件，假訊息查獲20多件，其中包括蔡易餘假結婚案； 依過往查賄經驗，今晚到明天清晨，是樁腳買票高峰時段，檢警調不敢大意，全面布線查辦防範。

縣府鼓勵員警查賄，編列2000萬元獎金，去年底縣長翁章梁率警察局長廖宗山及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆卓然、縣調查站主任高聰明，舉行查賄制暴誓師大會，展示查賄利器，宣誓查賄決心，翁章梁提醒說，立委選舉抽完籤，就要提高賄選警覺。

縣府鼓勵員警查賄，編列2000萬元獎金，去年底縣長翁章梁(右二)率警察局長廖宗山...
縣府鼓勵員警查賄，編列2000萬元獎金，去年底縣長翁章梁(右二)率警察局長廖宗山(左)及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆卓然(左二)、縣調查站主任高聰明(右)，舉行查賄制暴誓師大會。圖／本報資料照片
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賄選假訊息2020選舉翁章梁蔡易餘

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