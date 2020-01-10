印度紫檀枝幹毒死一池魚 陸軍被判國賠102萬

國防部陸軍司令部位於屏東一處營區緊鄰楊姓女子經營的觀賞魚養殖場，2016年尼伯特、莫蘭蒂接連來襲，營區內的印度紫檀枝幹壓壞魚池設備，加上該樹種有毒，泡入水中造成水質變紅、魚隻死亡，楊女提告向軍方求償213萬元，法院審理後判處陸軍司令部國賠楊女102萬多元，可上訴。

楊女主張，在屏東縣承租一塊地經營漁場，飼養皇冠六間、珍珠蝴蝶、鳳蝶、紅寬帶蝴蝶等魚隻，一旁約有200公尺的地界緊鄰陸軍營區，因軍方種植的「印度紫檀」枝幹、樹葉放置水中會造成水質變化導致生物死亡，2016年7月8日尼伯特颱風來襲，已有枝幹吹落魚塭造成魚隻死亡損失。

她透過里長向軍方反應，但同年9月14日莫蘭蒂颱風來襲前，營區仍拒不修剪樹木，導致枝幹再次掉落，還把魚塭的遮光網、防鳥網鐵架壓壞，魚隻也大量死亡，一共向軍方求償213萬多元。

國防部認為，莫蘭蒂颱風經恆春觀測站測得最大風速每秒24.7公尺，瞬間極大風速每秒52.2公尺，客觀上已相當11級暴風以上威力，刷新恆春半島百年瞬間陣風紀錄，足生「樹被風拔起，建築物有相當破話」及「極少見，如出必有重大災害」，已達不可抗力程度。

此外，營區在颱風來臨前巡管紀錄，可知人員對於水電管制、各環境區域巡視結果都呈現檢查狀況良好，難認在此不可抗力下，得防止損害發生。

當地里長證稱，接獲反應去魚塭看，發現樹木壓到網子、葉子掉進池內，有看到魚死在那，後來也去找營長表示樹木沒整理造成民眾魚池損失；漁場員工也說，魚池水都變紅色，樹木都倒下來，魚隻死亡很多，鐵架也被壓垮。

另根據立委蘇震清服務處提供資料，經中興大學森林學系、屏東科技大學水產養殖科技服務中心的試驗、分析報告顯示，印度紫檀冷水枝條樹葉萃取成分會造成生物毒物反應，2者結果認定印度紫檀置於冷水中會對魚隻有毒造成死亡。

法院認為，營區種植的印度紫檀既為公有公共設施，且莫蘭蒂颱風來襲前，未經營區加以固定、修剪，其管理顯有欠缺，才致生楊女養殖魚隻死亡、魚塭損壞，國防部身為國家機關應負起國家賠償責任。