親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

敘利亞東部遭不明人士空襲 至少8人死亡

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

印度紫檀枝幹毒死一池魚 陸軍被判國賠102萬

2020-01-10 15:19聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

國防部陸軍司令部位於屏東一處營區緊鄰楊姓女子經營的觀賞魚養殖場，2016年尼伯特、莫蘭蒂接連來襲，營區內的印度紫檀枝幹壓壞魚池設備，加上該樹種有毒，泡入水中造成水質變紅、魚隻死亡，楊女提告向軍方求償213萬元，法院審理後判處陸軍司令部國賠楊女102萬多元，可上訴。

楊女主張，在屏東縣承租一塊地經營漁場，飼養皇冠六間、珍珠蝴蝶、鳳蝶、紅寬帶蝴蝶等魚隻，一旁約有200公尺的地界緊鄰陸軍營區，因軍方種植的「印度紫檀」枝幹、樹葉放置水中會造成水質變化導致生物死亡，2016年7月8日尼伯特颱風來襲，已有枝幹吹落魚塭造成魚隻死亡損失。

她透過里長向軍方反應，但同年9月14日莫蘭蒂颱風來襲前，營區仍拒不修剪樹木，導致枝幹再次掉落，還把魚塭的遮光網、防鳥網鐵架壓壞，魚隻也大量死亡，一共向軍方求償213萬多元。

國防部認為，莫蘭蒂颱風經恆春觀測站測得最大風速每秒24.7公尺，瞬間極大風速每秒52.2公尺，客觀上已相當11級暴風以上威力，刷新恆春半島百年瞬間陣風紀錄，足生「樹被風拔起，建築物有相當破話」及「極少見，如出必有重大災害」，已達不可抗力程度。

此外，營區在颱風來臨前巡管紀錄，可知人員對於水電管制、各環境區域巡視結果都呈現檢查狀況良好，難認在此不可抗力下，得防止損害發生。

當地里長證稱，接獲反應去魚塭看，發現樹木壓到網子、葉子掉進池內，有看到魚死在那，後來也去找營長表示樹木沒整理造成民眾魚池損失；漁場員工也說，魚池水都變紅色，樹木都倒下來，魚隻死亡很多，鐵架也被壓垮。

另根據立委蘇震清服務處提供資料，經中興大學森林學系、屏東科技大學水產養殖科技服務中心的試驗、分析報告顯示，印度紫檀冷水枝條樹葉萃取成分會造成生物毒物反應，2者結果認定印度紫檀置於冷水中會對魚隻有毒造成死亡。

法院認為，營區種植的印度紫檀既為公有公共設施，且莫蘭蒂颱風來襲前，未經營區加以固定、修剪，其管理顯有欠缺，才致生楊女養殖魚隻死亡、魚塭損壞，國防部身為國家機關應負起國家賠償責任。

但因魚隻死亡數量、種類，當時市場價格有認定上困難，斟酌卷證資料以70萬元為適當，加上魚塭損壞重建費用等，判處國防部陸軍司令部得賠償楊女102萬2595元。

法院認為，營區種植的印度紫檀既為公有公共設施，軍方欠缺管理造成楊女魚隻死亡，判國...
法院認為，營區種植的印度紫檀既為公有公共設施，軍方欠缺管理造成楊女魚隻死亡，判國賠102萬多元。記者曾健祐／攝影
分享

莫蘭蒂颱風國防部

延伸閱讀

選前非典打法 韓國瑜：凱道會有非常多庶民站出...

軍友社赴慈湖頭寮謁陵 慰勞陸軍司令部

亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢...

移工在農田魚塭性侵2台女 3小時內犯兩案被重...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬

2020-01-10 14:23

廣播界名人文平告立委候選人 何欣純：一切法院見

2020-01-10 14:42

賄聲賄影卻查無現金賄選！嘉義縣2千萬查賄獎金發不完

2020-01-10 15:24

深夜狂按鄰居電鈴不得入睡 判拘役30日

2020-01-10 14:31

纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！

2020-01-10 13:06

煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷

2020-01-10 13:05

配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定

2020-01-10 13:02

周人蔘電玩弊案 前警官張德星判5年6月定讞

2020-01-10 12:56

私菸案開庭 吳宗憲聲請解除限制出境

2020-01-10 11:57

發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗

2020-01-10 11:56

屏縣第一件現金買票 山區傳賄選樁腳遭聲押

2020-01-10 11:27

氣憤拿原子筆刺瞎獄友右眼 代價是得賠近400萬

2020-01-10 11:26

某山地原住民立委候選人2樁腳 屏東買票遭聲押

2020-01-10 11:22

專欄作家撰文「抹紅」 民眾黨提告意圖使人不當選

2020-01-10 11:15

打罵控制越南籍賣淫女 「家族企業」遭起訴妨害風化

2020-01-10 10:45

她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差

2020-01-10 10:44

想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪

2020-01-10 10:40

不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月

2020-01-10 10:13

深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質

2020-01-10 07:47

個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗

2020-01-10 06:53

童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案

2020-01-10 00:15

潤寅詐貸386億起訴36人 負責人求刑30年

2020-01-10 00:06

涉現金買票 彰縣65歲樁腳收押

2020-01-09 23:42

投票日踩雷…候選人比食指 50萬飛了

2020-01-09 23:05

張嘉郡人馬夜坐地檢署門口 點燭光捍衛民主和司法

2020-01-09 21:24

月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法

2020-01-09 21:23

張嘉郡、蘇治芬互控賄選 傳喚數十人、1名村長被收押

2020-01-09 21:18

法院外撞死妻子與律師 洪當興更審案調查子女意見

2020-01-09 20:47

傳票列「被告」引爆候選人激辯 陳根德按鈴控告鄭運鵬

2020-01-09 19:05

工會控華視無預警資遣員工 法院今首度開庭

2020-01-09 18:11

無法在家過年！許金龍押回看守所 最高院駁回抗告確定

2020-01-09 17:54

一票一千元為代價 雲檢調查獲一名村長涉賄選

2020-01-09 17:30

南投地檢署查獲總統賭盤 查扣賓士車將拍賣

2020-01-09 17:22

後天選總統！北刑大破選舉賭盤

2020-01-09 17:18

嘉縣樁腳為立委候選人賄選？遭影射陣營：不知情

2020-01-09 17:07

中檢將「黑韓」郵件列選他案 由選委會「行政扣留」

2020-01-09 16:08

警破北台最大選舉賭盤集團 賭金高達2億5百萬

2020-01-09 15:59

華南王子裝GPS跟拍新光公主 最高法院今撤銷有罪判決

2020-01-09 15:59

抓到了！彰檢查獲平地原住民立委選舉現金買票 樁腳收押

2020-01-09 15:57
看更多

熱門文章

母將房子租給女兒3年 收回後打開門一看快昏倒

2020-01-09 19:14

影／BMW技師撞死2漢翔員工 家屬今抬棺灑冥紙抗議

2020-01-09 21:11

煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷

2020-01-10 13:05

影／9旬翁遭輾斃腳身分離 兒目擊抱遺體癱坐路邊痛哭

2020-01-09 16:05

深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質

2020-01-10 07:47

月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法

2020-01-09 21:23

影／惡劣！年輕人夜衝合歡山放煙火 山友痛批沒公德心

2020-01-09 19:51

潤寅詐貸案 楊文虎女兒手機露餡婚外情

2020-01-09 17:45

交大研究生猥褻女家教 譙「抵抗反讓我有反應」

2020-01-10 11:25

風流台商與小三生子 負債數千萬未能與妻和解遭判刑

2020-01-10 08:25

超商店員被控襲胸 法官分析少女說詞、看過影像判無罪

2020-01-10 09:49

想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪

2020-01-10 10:40

「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬

2020-01-10 14:23

馬公菜園漁港傳憾事 老夫妻疑撿貝類溺水無生命跡象

2020-01-10 08:49

女騎士行經土城施工路段 水泥車噴濺瞬間「人車換裝」

2020-01-09 17:47

纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！

2020-01-10 13:06

「這週留守、先集合了」 準軍眷嘆： 為了你學會獨立堅強

2020-01-09 18:53

手機照片 揭楊文虎女兒婚外情

2020-01-10 00:10

張嘉郡、蘇治芬互控賄選 傳喚數十人、1名村長被收押

2020-01-09 21:18

印度紫檀枝幹毒死一池魚 陸軍被判國賠102萬

2020-01-10 15:19

童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案

2020-01-10 00:15

扣留黑韓870封郵件 警追查寄件人

2020-01-10 00:26

配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定

2020-01-10 13:02

個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗

2020-01-10 06:53

月繳騙躉繳...詐六億保費 郵局員工判賠五千萬

2020-01-10 00:32

張嘉郡人馬夜坐地檢署門口 點燭光捍衛民主和司法

2020-01-09 21:24

金門破獲首宗總統賭盤網路簽賭案 查扣27萬元

2020-01-10 12:58

高雄傳走路工疑雲 警：未蒐證到非自認定工資

2020-01-09 16:56

「兒子在我手上」 這次非詐騙 老婦接電話要求付錢放人

2020-01-09 18:52

衝馬路吃早餐…91歲翁慘死輪下

2020-01-10 00:35

中檢將「黑韓」郵件列選他案 由選委會「行政扣留」

2020-01-09 16:08

不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月

2020-01-10 10:13

八里渡船頭5男遷怒無辜遊客 無視警察痛扁母子

2020-01-10 13:24

她染上流感想請假休息 醫院主管要求照常上班

2020-01-10 13:51

發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗

2020-01-10 11:56

她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差

2020-01-10 10:44

影／情侶檔學生被撞死 家屬心痛要為他們辦冥婚

2020-01-10 13:00

無法在家過年！許金龍押回看守所 最高院駁回抗告確定

2020-01-09 17:54

法院外撞死妻子與律師 洪當興更審案調查子女意見

2020-01-09 20:47

潤寅詐貸386億起訴36人 負責人求刑30年

2020-01-10 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top