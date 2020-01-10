廣播界名人文平告立委候選人 何欣純：一切法院見

台中市國民黨立委候選人莊子富，因批對手民進黨立委候選人何欣純的夫婿涉貪，本月5日何控告莊及莊的父親莊文勤（台中廣播創辦人文平）涉嫌違反選罷法，今天下午莊文勤到台中地檢署按鈴控告何欣純涉嫌詐欺、誣告、損害名譽等罪，由內勤檢察官受理。何欣純則回應「一切法院見，交由司法以昭公正清白」。

本月5日，現任立委何欣純在律師陪同下，到台中地檢署按鈴控告國民黨對手莊子富與其父親莊文勤涉嫌違反選罷法，何指控莊姓父子涉嫌在選區內懸掛不實的布條，並將布條拍照後製作成網路訊息，在手機通訊軟體LINE裡傳送，布條中內容提及「莊子富三問何欣純」、「您先生利用職權的不法所得何時解釋清楚？一直當官？一直爽？」、「權越大、貪越大」，由檢方受理。

何欣純指出，丈夫的建築師事務所在2009年至2010年間承包17間中小學標案，金額為950萬元，丈夫因不解法令，而遭法務部認定全案違反公職人員利益迴避法，判罰950萬元，全案經最高行政法院判決後確定。監察院也針對全案進行調查，調查後認定無具體事證顯示何假借職務上的權力、方法、機會圖利丈夫的律師事務所，相關的判決都在司法院網站可以查詢。

告訴狀指控，莊父子利用照片、布條、選舉文宣使選民產生何有利用職權牟取私利的印象，嚴重減損何的名譽、人格評價，影響選民的投票意願，意圖使人不當選，因此蒐集1項證據後，提出違反選罷法告訴。

國民黨台中第7選區立委候選人莊子富的父親莊文勤，今天下午協同律師洪嘉鴻到台中地檢署按鈴控告何欣純涉嫌詐欺、誣告、損害名譽，由內勤檢察官受理。

莊文勤表示，何欣純立委1月5日控告莊子富與他未善盡查證責任違反選罷法。他認為從業55年至今待人處事皆有憑有據，身為資深廣播人，必須捍衛自身名譽，因而進行今天按鈴申告這個動作，因為何欣純夫婿涉貪行賄一事，都是法院的公開文書，何欣純的老公謝姓建築師的確被列為被告，遭起訴確定。

對於詐欺部分係由何欣純立委針對其夫婿連續違法，甚至近期遭起訴一事，表示子虛烏有，但聲明前後矛盾，公眾人物的公開聲明的內容有詐欺之嫌。