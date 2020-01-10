「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬

網紅喬瑟夫（本名簡慕槐）被控無故離職，未如期上傳影片，導致地澤臨文化娛樂公司和廠商解約，支付80萬元違約金；地澤臨公司提民事訴訟要求喬瑟夫賠償80萬元，台北地方法院今天開庭，雙方均委任律師出庭，喬瑟夫委任律師指出，喬瑟夫一直有意願繼續拍攝影片，公司和廠商間解約的責任不應該算在他頭上。

在網路上擁有高人氣的網紅喬瑟夫，曾拍攝酸「一芳水果茶」、「Han病毒」影片而受到注目；喬瑟夫也是「博恩夜夜秀」的演員、寫手，「歡樂無法黨」排名第二的不分區立委候選人。

地澤臨委任律師指出，喬瑟夫去年5月23日無故整天聯絡不到人，直到深夜近12時才取得聯繫說要解約，隔天雙方簽署聲明書約定若因喬瑟夫離職，而導致公司和廠商解約，喬瑟膚應獨立負擔違約金等賠償責任，並合意終止契約。

公司律師表示，喬瑟夫解約後未如期上架「約會吧」、「蓮蓬頭」影片，其中「約會吧」影片原訂去年7月9日上架，但喬瑟夫延至7月16日才上架；「蓮蓬頭」影片原訂同年7月24日上線，但喬瑟夫擅自提早至7月6日上架，因影片上架時間會影響相關收益，認為喬瑟夫沒有履行聲明書協議。

地澤臨認為，公司和廠商格亞公司簽約，約定由喬瑟夫拍攝2支面膜業配影片外，也包括讓喬瑟夫擔任演員參與巡迴演出，但因喬瑟夫無故離職，影片沒有拍成，也無法參與演出，破壞雙方互信基礎，導致公司和格亞解約，支付80萬元違約金，此部份損失應由喬瑟夫負擔。

喬瑟夫律師指出，雙方是於去年5月23日合意終止契約，且喬瑟夫自始至終都願意拍面膜影片，並沒有拒絕公司拍攝，但喬瑟夫不知道公司和廠商間的契約內容及如何協調，最終雙方解約的責任不能算在他身上。

喬瑟夫律師認為，聲明書中喬瑟夫僅答應要拍攝面膜影片，但沒有承諾繼續參與巡迴演出，公司認為他沒有參與巡迴演出，此部分不算在聲明書請求範圍內。

另外，喬瑟夫透過律師提出LINE對話紀錄，指出「約會吧」影片是廠商要求延至7月16日上架，「蓮蓬頭」影片則是地澤臨公司員工張孟豪自行上架，當時喬瑟夫已經沒有臉書管理員資格，因此與他無關，喬瑟夫並沒有違約；另指控公司對於他解約後仍協助拍攝的影片，至今沒有依聲明書內容支付利潤。