親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

富二代結婚只請員工餐廳4桌 新娘友大讚：這才是真炫富

纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！

2020-01-10 13:06聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

台灣1996年爆發警史上知名貪瀆案「周人蔘電玩弊案」，電玩大亨周人蔘為避免在台北市經營的賭博電玩店遭取締，行賄檢、警數千萬元。檢方起訴197人，市警局前督察員張德星因收賄、行賄，台灣高等法院更七審去年8月判張5年6月徒刑，褫奪公權4年，並追徵20萬犯罪所得。最高法院駁回上訴，全案定讞，張德星也是周人蔘案最後一名定讞的被告。

周人蔘案至今歷經24年，當年周人蔘以開設的佰利行公司名義進口電動玩具，加以裝配、維修，以「金」字招牌經營賭博性電動遊樂場、電動玩具店，在台北市中山區開設金山遊樂場（金鐘電玩店）。

周人蔘不想被查緝，指示女員工連玉琴行賄中山區員警，連女1992年底經士林分局刑事組小隊長張台雄介紹，認識時任市警局督察室第三組的督察員張德星。

張德星1992年6月起至1993年2月間止，負責受理調查民眾檢舉賭博電玩、中山分局、士林分局員警風紀等，但違背職務收受20萬元賄賂；他之後轉負責大安、南港分局，還幫忙周人蔘、連玉琴行賄接任負責中山區的督察員楊秋癸110萬元、陳國慶90萬元。

2013年時，最高法院依行賄罪判周人蔘1年3月又15天，已服刑完畢。而張德星部分，最高法院六度發回，高院更七審認為，張德星身為警察，但不廉潔自持，收受周人蔘賄賂，還擔任白手套行賄，依違背職務收賄罪、交付賄賂罪判刑，但本案符合刑事妥速審判法減刑，判張德興5年6月徒刑，褫奪公權4；最高法院駁回上訴，全案定讞。

張德星。本報資料照片
張德星。本報資料照片
分享

賭博收賄

延伸閱讀

周人蔘電玩弊案 前警官張德星判5年6月定讞

華南王子裝GPS跟拍新光公主 最高法院今撤銷...

桃議員遞補就任21天 賄選案一審遭判刑3年4...

得再入監！頂新混油案 最高法院裁定魏應充執行...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷

2020-01-10 13:05

配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定

2020-01-10 13:02

發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗

2020-01-10 11:56

「博恩夜夜秀」喜劇網紅遭控無故離職 前東家求償80萬

2020-01-10 14:23

周人蔘電玩弊案 前警官張德星判5年6月定讞

2020-01-10 12:56

私菸案開庭 吳宗憲聲請解除限制出境

2020-01-10 11:57

屏縣第一件現金買票 山區傳賄選樁腳遭聲押

2020-01-10 11:27

氣憤拿原子筆刺瞎獄友右眼 代價是得賠近400萬

2020-01-10 11:26

某山地原住民立委候選人2樁腳 屏東買票遭聲押

2020-01-10 11:22

專欄作家撰文「抹紅」 民眾黨提告意圖使人不當選

2020-01-10 11:15

打罵控制越南籍賣淫女 「家族企業」遭起訴妨害風化

2020-01-10 10:45

她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差

2020-01-10 10:44

想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪

2020-01-10 10:40

不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月

2020-01-10 10:13

深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質

2020-01-10 07:47

個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗

2020-01-10 06:53

童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案

2020-01-10 00:15

潤寅詐貸386億起訴36人 負責人求刑30年

2020-01-10 00:06

涉現金買票 彰縣65歲樁腳收押

2020-01-09 23:42

投票日踩雷…候選人比食指 50萬飛了

2020-01-09 23:05

張嘉郡人馬夜坐地檢署門口 點燭光捍衛民主和司法

2020-01-09 21:24

月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法

2020-01-09 21:23

張嘉郡、蘇治芬互控賄選 傳喚數十人、1名村長被收押

2020-01-09 21:18

法院外撞死妻子與律師 洪當興更審案調查子女意見

2020-01-09 20:47

傳票列「被告」引爆候選人激辯 陳根德按鈴控告鄭運鵬

2020-01-09 19:05

工會控華視無預警資遣員工 法院今首度開庭

2020-01-09 18:11

無法在家過年！許金龍押回看守所 最高院駁回抗告確定

2020-01-09 17:54

一票一千元為代價 雲檢調查獲一名村長涉賄選

2020-01-09 17:30

南投地檢署查獲總統賭盤 查扣賓士車將拍賣

2020-01-09 17:22

後天選總統！北刑大破選舉賭盤

2020-01-09 17:18

嘉縣樁腳為立委候選人賄選？遭影射陣營：不知情

2020-01-09 17:07

中檢將「黑韓」郵件列選他案 由選委會「行政扣留」

2020-01-09 16:08

警破北台最大選舉賭盤集團 賭金高達2億5百萬

2020-01-09 15:59

華南王子裝GPS跟拍新光公主 最高法院今撤銷有罪判決

2020-01-09 15:59

抓到了！彰檢查獲平地原住民立委選舉現金買票 樁腳收押

2020-01-09 15:57

嘉縣傳賄選每票1千元 檢警調帶回9人調查

2020-01-09 15:55

投票日踩雷！ 候選人對選民「比食指」50萬飛了

2020-01-09 14:56

桃議員遞補就任21天 賄選案一審遭判刑3年4月

2020-01-09 14:55

20歲木工疑女友出軌 勒死判13年刑

2020-01-09 14:26
看更多

熱門文章

母將房子租給女兒3年 收回後打開門一看快昏倒

2020-01-09 19:14

影／開賭站不忘做善事贖罪？雲林業者捐棺收據厚厚一疊

2020-01-09 15:29

影／BMW技師撞死2漢翔員工 家屬今抬棺灑冥紙抗議

2020-01-09 21:11

鹹水雞達人遭砍16刀丟包不治 主謀竟是惡員工報復

2020-01-09 15:14

影／9旬翁遭輾斃腳身分離 兒目擊抱遺體癱坐路邊痛哭

2020-01-09 16:05

深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質

2020-01-10 07:47

月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法

2020-01-09 21:23

影／惡劣！年輕人夜衝合歡山放煙火 山友痛批沒公德心

2020-01-09 19:51

潤寅詐貸案 楊文虎女兒手機露餡婚外情

2020-01-09 17:45

郵局ATM提錯金額「自動收回」結局超慘 網友驚呼：長知識了

2020-01-09 15:38

煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷

2020-01-10 13:05

交大研究生猥褻女家教 譙「抵抗反讓我有反應」

2020-01-10 11:25

風流台商與小三生子 負債數千萬未能與妻和解遭判刑

2020-01-10 08:25

超商店員被控襲胸 法官分析少女說詞、看過影像判無罪

2020-01-10 09:49

女騎士行經土城施工路段 水泥車噴濺瞬間「人車換裝」

2020-01-09 17:47

「這週留守、先集合了」 準軍眷嘆： 為了你學會獨立堅強

2020-01-09 18:53

投票日踩雷！ 候選人對選民「比食指」50萬飛了

2020-01-09 14:56

馬公菜園漁港傳憾事 老夫妻疑撿貝類溺水無生命跡象

2020-01-10 08:49

想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪

2020-01-10 10:40

手機照片 揭楊文虎女兒婚外情

2020-01-10 00:10

高雄透天樓房火警 屋主求救通話中嗆昏不治

2020-01-09 15:31

童星變通緝犯 偷超商飯糰歸案

2020-01-10 00:15

張嘉郡、蘇治芬互控賄選 傳喚數十人、1名村長被收押

2020-01-09 21:18

嘉縣傳賄選每票1千元 檢警調帶回9人調查

2020-01-09 15:55

個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗

2020-01-10 06:53

扣留黑韓870封郵件 警追查寄件人

2020-01-10 00:26

華南王子裝GPS跟拍新光公主 最高法院今撤銷有罪判決

2020-01-09 15:59

張嘉郡人馬夜坐地檢署門口 點燭光捍衛民主和司法

2020-01-09 21:24

月繳騙躉繳...詐六億保費 郵局員工判賠五千萬

2020-01-10 00:32

纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！

2020-01-10 13:06

高雄傳走路工疑雲 警：未蒐證到非自認定工資

2020-01-09 16:56

「兒子在我手上」 這次非詐騙 老婦接電話要求付錢放人

2020-01-09 18:52

衝馬路吃早餐…91歲翁慘死輪下

2020-01-10 00:35

桃議員遞補就任21天 賄選案一審遭判刑3年4月

2020-01-09 14:55

中檢將「黑韓」郵件列選他案 由選委會「行政扣留」

2020-01-09 16:08

配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定

2020-01-10 13:02

金門破獲首宗總統賭盤網路簽賭案 查扣27萬元

2020-01-10 12:58

不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月

2020-01-10 10:13

抓到了！彰檢查獲平地原住民立委選舉現金買票 樁腳收押

2020-01-09 15:57

她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差

2020-01-10 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top