纏訟24年周人蔘案最後一名被告 張德星判關5年半定讞！

台灣1996年爆發警史上知名貪瀆案「周人蔘電玩弊案」，電玩大亨周人蔘為避免在台北市經營的賭博電玩店遭取締，行賄檢、警數千萬元。檢方起訴197人，市警局前督察員張德星因收賄、行賄，台灣高等法院更七審去年8月判張5年6月徒刑，褫奪公權4年，並追徵20萬犯罪所得。最高法院駁回上訴，全案定讞，張德星也是周人蔘案最後一名定讞的被告。

周人蔘案至今歷經24年，當年周人蔘以開設的佰利行公司名義進口電動玩具，加以裝配、維修，以「金」字招牌經營賭博性電動遊樂場、電動玩具店，在台北市中山區開設金山遊樂場（金鐘電玩店）。

周人蔘不想被查緝，指示女員工連玉琴行賄中山區員警，連女1992年底經士林分局刑事組小隊長張台雄介紹，認識時任市警局督察室第三組的督察員張德星。

張德星1992年6月起至1993年2月間止，負責受理調查民眾檢舉賭博電玩、中山分局、士林分局員警風紀等，但違背職務收受20萬元賄賂；他之後轉負責大安、南港分局，還幫忙周人蔘、連玉琴行賄接任負責中山區的督察員楊秋癸110萬元、陳國慶90萬元。