煮熟火雞飛了！老闆：開店30年第1次火雞納涼被偷

何老闆直言，鄭男害他當天沒有火雞肉飯可賣。記者卜敏正/攝影 分享 facebook 嘉義縣鄭姓男子，日前騎腳踏車行經民雄鄉文化路某火雞肉飯店，發現店門前有1隻燉煮火雞「正在納涼」順手帶走，店老闆發現後向警方報案，「煮熟火雞怎麼飛了？」員警調閱周邊監視器找到鄭男，訊後依竊盜罪移送法辦，經簡易判決處拘役40天，得易科罰金。

判決書指出，鄭姓男子去年10月4日凌晨騎乘腳踏車，經過何姓老闆在嘉義縣民雄鄉經營的火雞肉飯店前，發現1隻已經燉煮的火雞，放在店門口鐵桶內，徒手竊取火雞後，放到自備的塑膠袋以腳踏車載運離開，經警方調閱周邊監視器發現鄭男犯行。

鄭姓男子雖然矢口否認偷火雞，辯稱當時只到店內撿寶特瓶，但警方當天上午9時許找到鄭姓男子，發現他騎乘的腳踏車後座的瓦楞紙上，仍遺留有火雞油漬及火雞皮，認為鄭姓男子說法辯解不可採信。

「 開店30年第1次，煮熟火雞飛了！」火雞肉飯店何老闆表示，每天晚上結束營業，會燉煮1隻火雞放在店門前「納涼」，待火雞涼了再行剖分，去年10月4日凌晨要工作時卻找不到火雞，家人都說你煮熟的火雞飛了、快去報案，感謝民雄所員警積極處理，當天上午就找到鄭姓男子。