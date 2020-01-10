配偶遺產稅起算始點 最高行政法院大法庭首例宣示裁定

夫妻一方死亡後，另一方對於剩餘財產分配計入遺產總額課徵遺產稅的起算始點，行政法院過去有不同見解，最高行政法院提案交大法庭，今宣示裁定變更過去法律見解，繼承人應自釋字第620號解釋公布日起6個月內補申報遺產稅，並依稅捐稽徵法第22條規定日起算其核課期間。

本案成為大法庭制度上路後首件成果，也將影響未來相關案件。

曾氏夫妻在民國74年6月4日以前結婚，適用「聯合財產制」。妻子在丈夫過世後，認為自己可依「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，將丈夫總財產扣除她的請求權額度後，剩下的財產再向國稅局申報遺產稅。

不過，依「最高行政法院91年度3月分庭長法官聯席會議決議」，74年6月4日以前取得夫妻原有財產，不列入差額分配請求權範圍，國稅局核課曾妻的遺產稅申報時，認定扣除額為「零元」。

95年的大法官釋字620解釋指出，配偶行使差額分配請求權，被請求部分不屬於遺產稅課徵範圍；行政法院因此判決撤銷先前的國稅局課徵曾妻丈夫遺產稅的處分。

曾妻的遺產稅經國稅局複查決定後，核認曾妻的差額分配請求權扣除額為5270萬4119元，並通知4名子女（繼承人）補申報這筆錢。但他們逾期未補申報，國稅局將差額分配請求權併計遺產總額，重新核定曾婦的遺產總額5848萬2119元，應納遺產稅1450萬2751元，還要繳1160萬2200元罰鍰。

4名子女不服提告，台北高等行政法院判決撤銷國稅局的訴願決定及原處分。國稅局上訴後，最高行政法院認為，案件的法律爭議包括妻子對丈夫差額分配請求權，計入遺產總額課徵遺產稅核課期間，應自何時起算？是從丈夫行政救濟案確定後？還是大法官釋字620解釋公布後？

由於各庭法律見解歧異，最高行政法院大法庭去年12月13日進行言詞辯論後，今宣示裁定變更之前裁判（100年度判字第1595號判決）法律見解，採取提案庭法律見解。

裁定指出，第一，後死亡配偶的夫妻剩餘財產差額分配請求權，計入遺產總額課徵遺產稅，關於遺產及贈與稅法第23條第1項所定6個月申報期間，繼承人應自司法院釋字第620號解釋公布日起6個月內補申報遺產稅，並依稅捐稽徵法第22條規定日起算其核課期間。