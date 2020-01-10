發走路工？林岱樺批「移花接木」 告藍營9人加重誹謗

民進黨立委候選人林岱樺遭控發500元走路工，今上午赴高雄地檢署，按鈴控告藍營9人。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook 國民黨中央、地方黨部昨連開兩場「抓到了！奧步已出現？」記者會，指控民進黨立委候選人林岱樺疑在造勢晚會上發給走路工500元。林岱樺今天上午到高雄地檢署按鈴控告前台北縣長周錫瑋、國民黨考紀會主委魏平政、立委候選人陳美雅、陳麗娜、徐慶煌，高雄市議員李雅芬、陳玫娟、蔡金晏及黃香菽，意圖使人不當選、加重誹謗罪。

國民黨高雄市黨部副主委楊敏郎表示，昨天都是依既有證據開記者會，尊重林委員提告，讓所有證據攤在司法下也好，能更快呈現事實，「就讓證據說話」。

林岱樺批評國民黨移花接木，將1月9日掃街情景捏造成1月5日造勢晚會。林強調，確實有請謝先生發放500元，但這是每名工讀生遞文宣1.5小時的工資，全都有依政治獻金法規定簽收造冊，另也撇清，絕無包遊覽車、發包子等事，「都是國民黨捏造的」。

律師朱立人表示，林岱樺1月9日上午9點在大寮掃街，當時有請謝先生幫忙找工讀生來協助遞筆、遞文宣，理應要發工資給工讀生，才讓謝先生代發每人500元工資，共發給3人，全有簽收造冊；但謝先生遞錢畫面才被拍到，國民黨當天下午就火速舉行記者會說「抓到走路工」，甚至將掃街情景說成1月5日造勢晚會，「這是抹黑慣用手法」。