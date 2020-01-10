氣憤拿原子筆刺瞎獄友右眼 代價是得賠近400萬

郭姓男子在監獄服刑期間因房務問題和陳姓獄友起衝突，竟拿原子筆朝陳頭部戳猛刺，更直接插中他右眼，經緊急手術搶救仍失去光感，達到失明的重傷害，郭刑事被依重傷害判刑4年6月確定；民事部分陳依工作減損、精神撫慰等求償近500萬元，法院判處郭得賠陳一共393萬4666萬，可上訴。

經調查，郭男（34歲）2018年6月15日因房務問題和陳起衝突，隔天氣還沒消就拿2支預藏的原子筆，一早9點到工廠見到陳立即朝他狂戳猛刺，造成頭、臉多處傷口，其中更不偏不倚次中陳右眼，緊急手術仍因右眼撕裂傷、眼內組織脫出，痊癒後幾乎沒有光感，已達嚴重減損視能重傷害程度。

刑事庭認為，郭、陳身為獄友，彼此並無重大仇隙，但僅因房務問題就刺瞎對方右眼，還在監獄中作案，可見郭不知謹惕，犯後雖坦承但沒有和陳和解，依重傷害判他4年6月；陳並提起刑事附帶民事損害賠償。

陳主張，根據勞工保險失能給付標準，他一目失明屬於失能等級第8級，且事發時未滿23歲，影響未來人生甚巨，內心痛苦恐慌，勞動力減損部分請求290萬4080元，精神撫撫慰金則請求200萬元，另加上醫療費，合計向郭求償493萬4666元；對此，郭則未到庭辯論，也沒提出書狀聲明陳述。

民事庭認為，郭持原子筆傷害陳導致右眼失明，一審桃園地院刑事判刑2年6月，經台灣高等法院駁回，陳求償有據，另審酌醫藥費、勞動力減損等，都認為陳男求償合理。