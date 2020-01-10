專欄作家撰文「抹紅」 民眾黨提告意圖使人不當選

一名專欄作家「姚清峰」昨向《新頭殼》投書「藍白過半 國會大亂！」，指台灣民眾黨及黨主席柯文哲是「中國同路人」、「傾中打台」，並連結國民黨不分區立委候選人葉毓蘭、吳斯懷。民眾黨認為文章內容已涉嫌妨害選舉，今由發言人陳宥丞與不分區立委候選人張其祿赴台北地檢署按鈴提告姚清峰涉選罷法意圖使人不當選、加重誹謗罪。

一名自稱曾擔任議員助理及學術研究助理、熱衷政治研究和時事探討的「姚清峰」，昨向《新頭殼》投書「藍白過半 國會大亂！」提及，「近日中國《央視》的節目「海峽兩岸」更表示力挺柯文哲和『無色覺醒』，企圖以高呼『終結藍綠惡鬥』之名，行『傾中打台』之實，柯文哲全然以變身成為『中國同路人』。」

文章提及，「已是『中國代理人』的國民黨，結盟『中國同路人』的柯文哲，若兩者順利在國會過半，難保不會癱瘓立院，造成國會空轉，繼續在不具有任何意識與思想下，沒有理由的杯葛民進黨團所提的法案，相信這絕對不是台灣人民想要的未來。」

張其祿表示，這個投書認為本黨是所謂的，中國同路人、親中打台，這些完全是不實言論的指控，捏造本黨的政治立場是和中國一樣，或和國民黨一樣，其實都不是事實。本黨的立場一直是非常堅定的守護國家主權，站在台灣人民這一邊，從來沒有任何親中打台的現象存在，這些完全都是不實的捏造。

他說，撰文的姚清峰也引用「央視支持民眾黨」，這也完全是不實指控，今日會以加重誹謗，及違反選罷法意圖使人不當選，對姚清峰提起訴訟，以正視聽、端正選風。

陳宥丞指出，柯文哲主席一直強調，台灣是一個共榮共存的社會，不願意在任何選舉過程中，不樂見用這樣手段，但對於網友不實的指控，造成本黨可能傷害，我們還是必須嚴正提出告訴。