某山地原住民立委候選人2樁腳 屏東買票遭聲押

屏東地檢署今天發布新聞稿指出，查獲某山地原住民立委候選人的2名樁腳，涉嫌以現金新台幣500元在屏東選區買票賄選，上午向法院聲請羈押。

屏檢表示，日前接獲檢舉情資，指某山地原住民立委候選人樁腳，涉嫌在屏東縣境內某鄉以現金500元賄選，檢方成立專案小組指揮調查站和枋寮及潮州警分局到呂姓和沈姓樁腳住處搜索，扣得手機及宣傳單等相關物品。

檢方指出，檢察官訊問呂、沈2人之後，認為被告涉嫌以每票500元代價，向選區有投票權人賄賂，涉嫌違反公職人員選罷法交付賄賂罪嫌重大，且有事實足認有滅證、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押，並擴大偵辦。