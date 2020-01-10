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打罵控制越南籍賣淫女 「家族企業」遭起訴妨害風化

2020-01-10 10:45聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

男子陳俊吉夥同兩名兒子等親戚組成「家族企業」扣留越南籍應召女護照等證件，施以暴力脅迫女子繼續工作，甚至恐嚇逃跑將打斷腿。台北地檢署去年11月間將陳男等7人聲押獲准，調查後今依妨害風化等罪起訴陳俊吉、陳聿安、陳言愷等14人。

檢警獲報，陳俊吉（58歲）等人組成賣淫集團，和已擁有中華民國身分證綽號「辣椒」的越南籍阮女配合，由阮女指揮誘騙越南家鄉年輕女子來台按摩，實則威脅利誘逼下海賣淫。

該集團招集透過仲介來台工作的越南籍女子，在中山區應召站從事賣淫等不法行為。陳俊吉發包中階幹部陳聿安管理，由旗下小幹部「辣椒」等人負責監督應召女有無上工。

檢警查出，顧客去該集團買春，價格為全套一次2500元至3000元；應召站從中抽成將近一半酬勞，剩下款項為應召女所有。若應召女不從或想休息、逃離不做了，幹部們則施以暴力並威脅「妳敢逃走，就把妳的腿打斷！」此舉導致應召女們心生畏懼，也不能對外呼救，終日關在房間接客。

去年11月15日，北檢婦幼組檢察官吳文琦指揮刑事警察局、北市中山警分局兵分24路搜索，約談中階幹部陳聿安等18人到案，包括主嫌陳俊吉的2個兒子陳聿安與陳言愷、1名女兒、1名媳婦。

檢方複訊後，依傷害、恐嚇、妨害自由及人口販運防制法等罪聲押陳男一家五口、阮女和公司會計楊姓男子7人獲准；11名賣淫越南女子交移民署收容。

賣淫集團和已有中華民國身分證的越南籍女子配合，誘騙越南年輕女子來台下海賣淫。 圖...
賣淫集團和已有中華民國身分證的越南籍女子配合，誘騙越南年輕女子來台下海賣淫。 圖／Ingimage
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越南賣淫恐嚇

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